Ціни на нерухомість у лютому: скільки коштує квадратний метр у великих містах України?

У лютому 2026 року ринок нерухомості в Україні продовжує жити своїм життям: десь ціни ростуть, десь тримаються на стабільному рівні, а десь залишаються помітно нижчими за середні по країні. Різниця у вартості квадратного метра між великими містами може сягати кількох разів, і це не перебільшення. Читайте на Delo.ua , скільки коштує житло в Києві, Одесі, Львові та Дніпрі та що впливає на ціни у 2026 році. Зверніть увагу: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є інвестиційною порадою. Ціни на нерухомість можуть змінюватися залежно від ринкових умов, конкретного об'єкта та його локації. Дані наведені за інформацією Dom.ria.com . Для прийняття рішень про купівлю рекомендуємо звертатися до професійних ріелторів та аналізувати актуальні пропозиції.

Що формує ціну квадратного метра

Ціна на нерухомість в Україні – це результат комбінації десятків факторів, які працюють по-різному в кожному місті та районі:

локація та близькість до центру міста,

транспортна доступність (метро, зупинки громадського транспорту),

інфраструктура району (магазини, школи, лікарні, парки),

стан будинку та квартири,

поверх та планування,

ринковий попит у конкретному сегменті,

загальна економічна ситуація в регіоні.

Ці фактори можуть як підвищувати вартість квадратного метра житла в кілька разів, так і робити об'єкт більш доступним для покупців з обмеженим бюджетом.

Ціни по містах: актуальні дані на лютий 2026

За даними онлайн-платформи Dom.ria.com станом на лютий 2026 року, ціни на нерухомість у великих містах України виглядають так:

Місто Середня ціна за м² Середня ціна за об'єкт Київ $2 112 $155 567 Львів $1 503 $97 236 Одеса $1 165 $65 008 Дніпро $913 $49 356

Як бачимо, різниця між Києвом і Дніпром становить більше ніж у 2,3 рази за вартістю квадратного метра. А середня ціна квартири в столиці втричі вища, ніж у Дніпрі.

Київ: найдорожчий ринок країни

Столиця традиційно очолює список міст з найвищими цінами на нерухомість. Середня вартість квадратного метра на ринку становить $2 112, а середня квартира коштує близько $155 567.

Кількість та вартість пропозицій квартир станом на лютий у Києві

Інфографіка: dom.ria.com

Але це дуже узагальнена ціна, як “середня температура по палаті” . Насправді розкид може бути величезним:

квартири біля метро або в центральних районах – часто вартують від $2 500 за м² і вище;

віддалені райони або об'єкти без ремонту – можуть бути значно дешевшими;

престижні новобудови в бізнес-класі – легко переходять позначку в $3 000 за м²;

Звісно, це робить столичну нерухомість найдорожчою в Україні, але й найбільш ліквідною для інвестицій.

Львів: друге місце за вартістю

Львів посідає друге місце серед великих міст за ціною за квадратний метр – $1 503. Середня квартира тут коштує близько $97 236, що помітно нижче за Київ, але все ще високо порівняно з іншими регіонами.

Кількість та вартість пропозицій квартир станом на лютий у Львові

Інфографіка: dom.ria.com

В чому особливості львівського ринку:

історичний центр часто коштує значно вище середнього;

новобудови бізнес-класу можуть мати ціни на рівні $1 800–$2 000 за м²,

житло на околицях – доступніше, але і попит нижчий.

Львів залишається привабливим для покупців, які цінують культурну атмосферу, європейський дух міста та якісну інфраструктуру.

Одеса: ціни нижчі за очікування

Одеса, попри свою туристичну привабливість та статус морського курорту, має середню ціну за квадратний метр на рівні $1 165 – це нижче, ніж у Львові. Середня квартира тут коштує близько $65 008.

Кількість та вартість пропозицій квартир станом на лютий в Одесі

Інфографіка: dom.ria.com

Що варто знати про одеський ринок:

житло біля моря та в центрі зазвичай дорожче за середньостатистичне;

віддалені райони можуть бути на 20-30% дешевше;

стан об'єкта сильно впливає на ціну: різниця між квартирою з ремонтом і без може сягати 40%.

Стабільний попит на житло в Одесі пояснюється як туристичною привабливістю міста, так і розвиненою інфраструктурою.

Дніпро: найдоступніший варіант

Дніпро демонструє найнижчі ціни на нерухомість серед великих міст України. Середня вартість квадратного метра становить $913, а середня квартира коштує близько $49 356.

Кількість та вартість пропозицій квартир станом на лютий в Дніпрі

Інфографіка: dom.ria.com

Це робить Дніпро найдоступнішим варіантом для покупців із обмеженим бюджетом. За ті самі гроші, що коштує однокімнатна квартира в Києві, тут можна придбати триметрову квартиру в хорошому районі.

Помірні ціни характерні для великих промислових центрів, де економіка менше залежить від туризму та культурного капіталу.

Що впливає на ціну конкретної квартири

Навіть в одному місті та районі ціна нерухомості може відрізнятися в кілька разів. Загалом на ціну можуть впливати декілька факторів.

Близькість до інфраструктури

Квартира за 300 метрів від станції метро коштуватиме дорожче, ніж аналогічна за 1,5 км від неї. Так само працює близькість до шкіл, парків, торгових центрів.

Стан житла

Квартира з євроремонтом і сучасним плануванням може коштувати на 30-50% дорожче, ніж така сама площа в будинку, де потрібен капітальний ремонт.

Попит у районі

Є райони, де попит стабільно високий роками – там ціни тримаються або ростуть. А є локації, де інтерес покупців падає,і вартість квадратного метра може залишатися на одному рівні роками.

Тип будинку

Новобудови зазвичай дорожчі за вторинний ринок. Але серед вторинки теж є градація: сталінки в центрі можуть бути дорожчими за панельні хрущовки на околиці.

Де купувати нерухомість у 2026 році?

У лютому 2026 року ринок нерухомості великих міст України демонструє значну диференціацію. Київ очолює список за вартістю квадратного метра ($2 112) і залишається найдорожчим містом для купівлі житла. Львів ($1 503) та Одеса ($1 165) демонструють високі ціни на нерухомість, але все ще доступніші за столицю. Дніпро ($913) залишається найдоступнішим варіантом серед великих міст.

Водночас на ціни впливають не лише загальноміські тенденції, а й конкретні фактори кожного об'єкта: від стану квартири до наявності метро поруч. Тому універсальної формули "де купувати вигідно" не існує, все залежить від цілей, бюджету та готовності йти на компроміси між локацією, станом житла та ціною. Але одне зрозуміло точно: вибір міста може втричі змінити ваші можливості на ринку нерухомості.