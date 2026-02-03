Чи вигідна нерухомість у 2026? Окупність інвестицій та прогнози експертів

Інвестиції в нерухомість завжди були одним із найпопулярніших способів збереження заощаджень і примноження капіталу. Очікується, що 2026 рік буде для ринку України доволі складним і визначальним. Особливо, з огляду на глобальні виклики: війну, інфляцію та економічні перетурбації. На Delo.ua розбираємося, чи варто інвестувати в нерухомість зараз, або краще шукати альтернативні способи збереження капіталу.

Інвестори повертаються

Після значного спаду попиту на нерухомість у 2022 році частка інвестиційного попиту на первинному ринку в Україні поступово відновлюється.

За даними InVenture, у 2025 році частка інвестиційних продажів становила близько 25-30% від загального обсягу угод. А отже, інтерес інвесторів до ринку поступово повертається.

Це означає, що дедалі більше людей розглядають житло не лише як місце для проживання, а як спосіб зберегти кошти та отримати прибуток у довгостроковій перспективі. Інвестиція в нерухомість знову стає актуальною темою, особливо для тих, хто втомився від знецінення готівки через інфляцію.

Три основні типи інвестицій в нерухомість

Враховуючи той факт, що нерухомість – це такий актив, що з часом дорожчає, а не дешевшає, це завжди буде цікавити інвесторів. Інвестувати в нерухомість можна по-різному, залежно від того який прибуток цікавить конкретного інвестора, і на які ризики він готовий йти.

Інвестування в нерухомість під оренди

Це один із найбільш очевидних способів заробітку на нерухомості. А якщо правильно підібрати об’єкт (локація, якість, стан), то квартира окупиться за 8-10 років. Якщо ж враховувати потенційну перепродаж після ремонту та доданої вартості, прогнозований дохід може досягати близько 25% від початкової інвестиції.

Схема доходу тут надзвичайно проста: купили квартиру – здали в оренду – отримуєте прибуток кожного місяця. Але тут потрібно подбати про те, щоб квартира мала високу ліквідність. Тобто, щоб об’єкт був достатньо привабливим, аби його можна було швидко здати або продати. Це залежить від декількох ключових факторів:

інфраструктура,

розташування,

якісний ремонт,

планування,

близькість до транспорту,

аналіз ринку.

Так, це не миттєвий прибуток, але для довгострокових інвестицій в нерухомість така перспектива виглядає привабливою — особливо у великих містах із високим попитом на оренду.

Звісно, тут не без ризиків: можуть бути складнощі з орендарями (знайти їх або виселити), можливе пошкодження майна, юридичні нюанси, ринкові коливання. Не забуваємо ще й про реалії війни, які несуть загрозу руйнування житла.

Але чим хороший такий тип інвестиції в нерухомість – це тим, що це доступно як інвесторам-початківцям, так і тим, хто вже має диверсифікований портфель.

Інвестування в REIT-фонди

Real Estate Investment Trust – саме так розшифровується абревіатура REIT. Якщо коротко, то це фонди, які дозволяють бути співвласником нерухомості, без необхідності керувати нею. Так можна об’єднати декількох інвесторів одночасно, навіть при мінімальних вкладень.

До такого типу інвестиції належать офіси, торгові центри, складські приміщення, готелі тощо. Тут схема інвестицій дещо відрізняється від попередньої:

Інвестор купує цінні папери. Керуюча компанія бере на себе управління об’єктом. Інвестор отримує дивіденди від оренди нерухомості.

При цьому стати співвласником фонду досить просто, а платежі можна отримувати раз на квартал чи на рік. Можна легко вийти з інвестиції, продавши свою частку за ринковими цінами.

На що потрібно в таких випадках звернути увагу – то це на перспективу ліквідності такого активу. Також візьміть до уваги:

яка динаміка активності,

розмір активів,

динаміка прибутковості,

рівень комісій.

Що стосується ризиків, то тут важливо бути обережним, щоб не обрати невдалий фонд. Або можна втратити на дивідендах, якщо орендарі не можуть платити, чи можуть виникнути складнощі з викупом цінних паперів.

Але є і значні плюси такої інвестиції: дохід повністю пасивний, можна інвестувати як з довго-, так і з короткостроковою перспективою. При цьому управління активами зосереджено в руках професіоналів, а доходи від оренди гарантовані, оскільки об’єкти здаються в оренду надійним компаніям.

Інвестування в готельний бізнес

Це особливо трендовий вид інвестицій, особливо в останні роки. Тут вибір багатий: можна вкластися у великі готельні комплекси або менші об’єкти. Очевидна перевага у пасивному доході: інвестор просто вкладається в об’єкт, а всі турботи на себе бере компанія. Тут схема інвестування працює наступним чином:

Інвестор купує готельний номер. Компанія керує всіма процесами зі здачею, обслуговуванням, просуванням. Інвестор отримує стабільні дивіденди раз на квартал або рік.

А прибутковість тим часом може сягати під 15% річних і це може бути вигідніше, ніж банківський депозит.

Такі об’єкти мають дуже високу ліквідність, і дохідність може зростати ще динамічніше, адже такі об’єкти зростають швидше, ніж житлова нерухомість. Але для того, щоб це було дійсно вигідно, потрібно буде звернути увагу на

розташування,

потенційний попит,

можливі тенденції.

Особливо бажано звертати увагу на курортні зони, які мають перспективу і швидко розвиваються.

Що стосуються ризиків, то тут можна зіткнутися з проблемами в будівництві, управлінні або сезонними ризиками.

Чи очікується помірне зростання цін?

Більшість аналітиків прогнозують помірне зростання вартості житла у 2026 році. Тож нерухомість залишається потенційно вигідним активом для тих, хто не планує спекулятивних продажів у короткі терміни. За окремими оцінками, ціни можуть зростати щороку на 7-13%, залежно від регіону, класу житла й стану будівництва.

Такий сценарій означає, що нерухомість не обвалиться, і її вартість має тенденцію до помірного зростання, особливо якщо йдеться про об'єкти в хороших локаціях. Тому інвестувати в нерухомість зараз може бути розумним рішенням для тих, хто мислить категоріями 5-10 років, а не місяців.

Довгострокова гра з ризиками

Водночас досвідчені інвестори застерігають, що інвестиції в нерухомість — це точно не інструмент для швидкого заробітку. На відміну від акцій чи криптовалют, житло приносить прибуток у довгостроковій перспективі, а не за кілька місяців. На результати можуть впливати

економічні турбуленції та коливання курсу валюти,

безпекова ситуація у конкретному регіоні,

рівень пропозиції та конкуренція на ринку,

державна політика та податкові умови.

Тому без ретельного аналізу тут обійтися не вийде, адже помилки в таких інвестиціях можуть коштувати надто дорого.

У 2026 році нерухомість в Україні залишається одним із найважливіших довгострокових інвестиційних інструментів. Незважаючи на складну економічну ситуацію, вона здатна забезпечити як збереження капіталу, так і стабільний дохід від здачі в оренду. Помірне зростання цін і стабілізація попиту свідчать про те, що житло не втрачає своєї цінності, хоча й не гарантує швидких прибутків.