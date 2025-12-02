Як інвестувати в курортну нерухомість: поради та приклади успішних угод

Нерухомість – класичний інвестиційний актив для збереження та примноження капіталу. Особливо цікава в цьому плані курортна нерухомість. Найочевидніша перевага в тому, що тут можна добре заробити на сезонному зростанні цін та стабільному туристичному потоці. У 2025 році українські інвестори активно диверсифікують свої портфелі. Цікавість викликають як екзотичні ринки з їх високою дохідністю, так і консервативні європейські напрямки. Читайте на Delo.ua про особливості інвестиції в нерухомість курортного типу та актуальні тренди.

Екзотичні напрямки з високою дохідністю

Як показує світовий ринок, курортна нерухомість має кілька чітких лідерів. Причому вони однаково прибуткові, просто мають різні ризики. Тож минулого року (у 2024 році) українські інвестори найбільше купували нерухомість в Іспанії, на Балі та в Туреччині.

Балі: висока дохідність та динаміка

Балі залишається одним із найдинамічніших сегментів ринків у світі. Плюс такої інвестиції в нерухомість тут у високій дохідності від здавання об’єктів в оренду.

За останні шість років ціни на нерухомість на Балі подвоїлися. У 2024 році середня прибутковість становила 12,8%, а в окремих випадках сягала 17%. Тому Балі і у 2025 році вважається найпривабливішим ринком для інвесторів, які хочуть заробити на короткій або середній перспективі. Притому що це досить гнучкий ринок у фінансових операціях і тут активно використовують криптовалюту.

Так, курортна нерухомість на Балі має свої ризики і вимагає певної прискіпливості. Проте ціни, продовжать рости (скоріш за все), адже вільної землі залишається дедалі менше.

Іспанія: класика та консерватизм

Іспанія впевнено утримує першість серед напрямків для інвестиції в нерухомість серед європейських країн. Це стабільний ринок з високою прибутковістю оренди.

Середня прибутковість від оренди нерухомості становить 6,2% на рік (до сплати податків). Іспанський ринок нерухомості взагалі досить стабільний і на це є декілька причин: чудовий клімат, якісна інфраструктура та нижчі ціни (якщо порівнювати з Францією чи Італією). Курортна нерухомість тут може бути як основою для отримання іпотеки, так і надійною довгостроковою інвестицією.

Туреччина: доступний вхід

На Туреччину припадає 11% всіх продажів нерухомості завдяки низьким цінам. Середній чистий дохід від оренди становить 7,3% на рік (без податків).

Квадратний метр у популярних курортних регіонах коштує 700-800 євро (що вдвічі дешевше, ніж в Іспанії). За 70-90 тисяч євро можна купити квартиру в новому житловому комплексі з меблями біля моря.

Інші напрямки для інвестицій

Крім популярних курортних країн, інвестори шукають стабільні ринки та можливості для диверсифікації портфеля. І не обов’язково, щоб це були лише море чи гори. Європейська практика показує, що привабливими інвестиційними регіонами можуть цілком бути Угорщина та Литва. В Угорщині, попри помірні податки, ціни на оренду за 10 років зросли на 180%. У Литві зростання досягло 170%, а середній річний дохід від здавання житла у Вільнюсі становить 5,65%. До вигідних ринків також потрапили Ірландія, Словенія та Польща.

Ще 8% інвестицій у 2024 році пішли на ринки, які дозволяють розподілити гроші між незвичайними або особливо прибутковими об'єктами нерухомості. Наприклад у Таїланд, Чорногорію, Німеччину та Польщу, що продовжується і у 2025 році.

А що по українським курортам?

Український ринок курортної нерухомості поступово адаптується до нових реалій. Тож інтерес до інвестування в гірські та прибережні регіони зберігається як спосіб зберегти капітал або створити джерело орендного доходу.

Переваги очевидні: більше українців відпочивають всередині країни через війну. До того ж, ціни нижчі за європейські, а після перемоги вартість нерухомості може різко зрости. Найперспективнішими локаціями для інвестиції в нерухомість в Україні вважаються.

Карпати (Яремче, Буковель, Славське)

Регіон з постійним попитом як взимку (гірськолижні курорти), так і влітку (зелений туризм). До того ж, багато об'єктів тут можна передати в управління компаніям, які займатимуться орендою.

Шацькі озера (Волинь) та Поділля (Бакота)

Набирають популярності як екологічні альтернативи морському відпочинку: кемпінги, глемпінги та екотуризм. Це формат для тих, хто цінує близькість до природи та незвичайний відпочинок. Попит на них стабільно зростає, особливо серед молодої аудиторії та сімей з дітьми.

Одеса та Миколаївська область

Узбережжя має великий потенціал, але питання безпеки стримує інвесторів. Зрештою, коли ситуація стабілізується, ціни на нерухомість, за прогнозами експертів, можуть стрімко зрости.

Загалом, модель заробітку на курортній нерухомості залежить від сезонності: у більшості локацій активний сезон триває 3–5 місяців, а в Карпатах це два сезони (літо та зима).

Інвестиції в курортну нерухомість мають довгостроковий характер. Очікується, що ціни в Іспанії та на Балі продовжать рости завдяки високому попиту на оренду та тренду віддаленої роботи.