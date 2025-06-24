Як придбати квартиру в Іспанії громадянам України?

Іспанія – це не лише сонячний клімат, мальовничі узбережжя та багата культурна спадщина. Це також один із найпопулярніших напрямків для купівлі нерухомості іноземцями. Нерухомість в Іспанії приваблює як інвесторів, так і тих, хто мріє про життя біля моря. Саме тому багато українців, особливо після 2022 року, обирають Іспанію як для купівлі житла, як для власного проживання, так і для інвестування. Причому переваг тут достатньо: зрозумілі правила оформлення угод, доступна іпотека для резидентів, а також стабільний попит на оренду житла в туристичних регіонах. Про те, як купити нерухомість в Іспанії та які нюанси потрібно врахувати, читайте на порталі Delo.ua – онлайн медіа про бізнес та економіку.

Ключові особливості ринку нерухомості в Іспанії

Ринок нерухомісті в Іспанії у 2025 році демонструє помірне зростання на тлі стабілізації економіки. За даними Fine & Country Spain, у першому кварталі 2025 року середня вартість житла зросла на +2,9 % порівняно з останнім кварталом 2024-го, а в річному обчисленні – на +7,5 %. Причиною є стабільний попит з боку іспанських покупців та інвесторів з-за кордону.

Попри підвищення ставок за кредитами, купити квартиру в Іспанії недорого все ще можливо у невеликих містах або на вторинному ринку, особливо в глибинці країни.

Узбережжя Середземного моря залишається найдинамічнішим сегментом ринку. За даними Idealista, за останній рік вартість житла в провінції Малага зросла на +12,5 %, у Кадісі – на +7,6 %. Це пов’язано з високим попитом на квартири в Іспанії у туристичних зонах. Тут активно купують не лише іспанці, а й громадяни Німеччини, Британії та країн Східної Європи, які шукають житло біля моря для відпочинку або здачі в оренду.

У містах, таких як Барселона та Мадрид, купити квартиру в Іспанії стає дедалі складніше через обмежену пропозицію. За прогнозами BBVA Research, у 2025 році середнє зростання цін по країні становитиме +7,3 %, а у 2026 – +5,3 %.

Як купити квартиру в Іспанії у 2025 році: правила, етапи, ціни

Іноземці, зокрема громадяни України, мають право купувати нерухомість в Іспанії на рівних умовах із громадянами ЄС. У 2025 році законодавство не передбачає жодних обмежень для українців щодо придбання житла.

Це робить нерухомість Іспанії ще більш привабливою як для переїзду, так і для інвестування. На тлі зростання попиту, ціни на квартири в Іспанії залишаються відносно доступними порівняно з іншими країнами Західної Європи.

Щоб придбати квартиру, іноземцю необхідно мати лише закордонний паспорт і отримати NIE – ідентифікаційний номер іноземця. Ще доведеться подбати про підтвердження джерел доходу, особливо якщо купувати квартиру через банк.

До речі, іспанські банки надають кредити іноземцям, але, як правило, фінансують до 60–70% вартості об’єкта. Відповідно, покупець має розраховуватися мінімум на 30–40 % суми із власних коштів.

Процедура придбання житла в Іспанії

Купівля квартири в Іспанії включає кілька етапів:

попередній договір (contrato de arras) – підписується після вибору об’єкта і перевірки документів. Покупець сплачує завдаток у розмірі 10 % від вартості житла.

основний договір купівлі-продажу укладається у нотаріуса. На цьому етапі здійснюється повний розрахунок.

реєстрація права власності у державному реєстрі (Registro de la Propiedad) займає від 2 до 6 тижнів.

В цілому, нерухомість в Іспанії залишається привабливою з точки зору ціни, процедури та перспектив. Ринок стабільний, умови прозорі, а ціни на квартири дають змогу вибрати як інвестиційний, так і житловий варіант, незалежно від регіону.

Додаткові витрати при купівлі: на що звертати увагу

Купити квартиру – це лише частина витрат. При оформленні нерухомості в Іспанії варто заздалегідь передбачити додаткові платежі, які можуть вплинути на кінцевий бюджет. Навіть якщо ціни на квартири виглядають привабливо, остаточна сума угоди може зрости на кілька тисяч євро.

Юридичні послуги

€1 000–2 500, залежно від складності угоди та кількості перевірок. Послуги адвоката не є обов’язковими, але рекомендовані, особливо для іноземців. Це стандартна практика для тих, хто купує нерухомість в Іспанії вперше.

Комісія рієлтора

Зазвичай 3 % від вартості об’єкта, але в Іспанії її часто сплачує продавець. Проте у випадках, коли агент працює від покупця, витрати покладаються на вас. Така комісія актуальна незалежно від регіону, де ви шукаєте нерухомість Іспанія.

Послуги перекладача

Якщо документи або угода укладаються іспанською, а ви не володієте мовою, потрібен офіційний переклад або супровід перекладача – орієнтовно €200–500. Це часто супроводжує угоди з іноземцями, які вперше купують нерухомість в Іспанії.

Плата за нотаріальне оформлення та реєстрацію угоди

Загалом €600–1 200. Усі угоди щодо купівлі нерухомості Іспанія повинні бути нотаріально засвідчені, після чого реєструються у державному реєстрі.

Податок на передачу майна (ITP)

Передбачає 6–10 % від вартості житла (у різних автономіях різні ставки). Для новобудов замість ITP сплачується ПДВ (10 %). Це один із найбільших додаткових платежів при купівлі нерухомості в Іспанії, тому його варто враховувати окремо від цін на квартири.

Щомісячні витрати на утримання

В середньому €80–150 за квартиру площею 50 метрів квадратних. До них входять оплата комунальних послуг, внески до спільного фонду (communidad), утримання ліфтів, сходів, охорони та інших елементів інфраструктури житлового комплексу.

У випадку новобудов витрати можуть бути вищими. Це обов'язкові щомісячні платежі для кожного, хто володіє нерухомістю в Іспанії.

Податок на нерухомість (IBI)

Складає €200–600 на рік, залежно від регіону та площі квартири. Він обов’язковий для всіх власників нерухомості Іспанія, і сплачується щороку до бюджету муніципалітету.

У підсумку, супутні витрати на оформлення покупки нерухомості в Іспанії можуть скласти від 8 % до 13 % вартості житла. Це стосується як вторинного ринку, так і новобудов.

Навіть якщо знайти бюджетний варіант, а ціни на квартири здаються привабливими, фінальну вартість потрібно розраховувати з урахуванням усіх додаткових витрат.

Скільки коштують квартири в Іспанії?

Ціни наведено за даними аналітики провідного порталу Idealista.com, звітів іспанського Інституту статистики INE.es та фінансової аналітики Bankinter. Для прикладу ми взяли середні ціни по Мадриду, Барселоні – як двох ключових мегаполісах, а також Валенсії – популярному напрямку з доступнішою вартістю.

Ціна залежить від розташування, близькості до моря, типу житла (новобудова чи вторинний ринок) та інфраструктури. Найдорожча нерухомість в Іспанії традиційно розташована у великих містах та на узбережжі Коста-дель-Соль і Коста-Брава. Водночас купити квартиру в Іспанії недорого ще можливо в Валенсії, Мурсії чи Аліканте.

Однокімнатні квартири

У Мадриді квартира площею 40 метрів квадратних у 2025 році коштує від €195 000, а варіант на 50 метрів квадратних – уже від €250 000. Це середня ціна на нерухомість в Іспанії в столиці, де попит стабільно високий.

У Барселоні 40 метрів квадратних обійдуться від €210 000, а квартира на 50 метрів квадратних – щонайменше €270 000. У цьому регіоні ціни на квартири зростають швидше, ніж середньо по країні.

У Валенсії однокімнатну квартиру на 40 метрів квадратних ще можна придбати від €135 000, а 50 метрів – від €165 000. Це робить місто привабливим для тих, хто хоче купити квартиру в Іспанії недорого, з хорошим кліматом та розвиненою інфраструктурою.

Двокімнатні квартири

У Мадриді двокімнатне житло на 60 метрів квадратних коштує від €270 000, а просторе (понад 75 метрів квадратних) – від €370 000. Це типова нерухомість в Іспанії, яка часто купується для постійного проживання або здачі в оренду.

У Барселоні 60 метрів квадратних – від €295 000, а великі двокімнатні квартири стартують від €390 000. Тут ціни на квартири зберігають стабільне зростання навіть на вторинному ринку.

У Валенсії двокімнатну квартиру на 60 метрів квадратних можна знайти від €180 000, а на 75 метрів – від €225 000. Це гарний варіант для родин або інвесторів, які прагнуть увійти на ринок нерухомості Іспанія за адекватною ціною.

Трикімнатні квартири

У Мадриді квартира на 75 метрів квадратних коштує від €360 000, а понад 90 метрів – від €470 000. Це класичний сегмент нерухомості в Іспанії, який цікавить сім’ї з дітьми.

У Барселоні 75 метрів – від €385 000, а варіанти на 90 метрів квадратних стартують від €500 000. Тут купити квартиру в Іспанії із трьома кімнатами означає готуватись до високої стартової ціни, але й стабільної орендної прибутковості.

У Валенсії квартира на 75 метрів квадратних коштує від €240 000, а на 90 метрів – від €285 000. Місто лишається одним з найкращих ринків нерухомості Іспанія у співвідношенні “ціна-якість”.