Іспанія скасувала "золоті візи" при купівлі житла за 500 тис. євро

З 3 квітня Іспанія офіційно припинила видачу так званих "золотих віз" – дозволів на проживання, які надавалися іноземним громадянам в обмін на інвестиції в нерухомість від 500 000 євро.

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Про це повідомляє Служба з питань житлового будівництва та міського розвитку Іспанії.

Рішення уряду відповідає курсу на обмеження програм інвесторських віз, які, за заявами влади, призводять до зростання цін на житло та ускладнюють доступ до нього місцевого населення.

Міністр житлового будівництва та містобудування Іспанії Ізабель Родрігес наголосила, що скасування цієї програми має позитивно вплинути на ринок нерухомості, зменшивши тиск на ціни та розширивши доступ до житла для громадян.

"Ця зміна є гарною новиною для всіх, хто стикається з труднощами у придбанні житла через високу вартість", – заявила Родрігес, представляючи відповідний звіт уряду.

Іспанія приєдналася до інших європейських країн, таких як Ірландія та Португалія, які раніше відмовилися від "золотих віз" у відповідь на рекомендації Європейської комісії.

У 2022 році ЄС закликав країни-члени ліквідувати схеми громадянства в обмін на інвестиції, підкреслюючи ризики, пов’язані з безпекою та тіньовими фінансовими потоками.

Новий закон №1/2025 набув чинності 3 квітня, повністю припинивши видачу інвесторських резидентських віз, включно з правом на проживання.

Зауважимо, що якщо Іспанія припинила таку практику, то США лише розпочали її. За день Штати продали 1000 "золотих карток" для іммігрантів. Так як одна така посвідка іноземцям, що надає право на постійне проживання в країні, коштує $5 млн, бюджет отримав додатково $5 млрд,