У США за день продали 1000 "золотих карток" для іммігрантів на $5 млрд

У США за день продали 1000 "золотих карток" для іммігрантів. Так як одна така посвідка іноземцям, що надає право на постійне проживання в країні, коштує $5 млн, бюджет отримав додатково $5 млрд,

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Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, пише Financial Express.

Він впевнений, що маючи ринок з 37 млн потенційних покупців, президент США Дональд Трамп впевнений, що Штати зможуть заробити щонайменше $5 трлн, продавши один мільйон таких карток.

Міністр розповів, що ідея створення "золотих карток" виникла у Трампа під час зустрічі з інвестором Джоном Полсоном, а завдання Лутніка полягала в тому, аби реалізувати це.

Зароблені кошти планують спрямувати на скорочення державного боргу США.

Що відомо про "золоті карти"

Міністр пояснив, що "золота карта Трампа", як він її назвав, замінить програму віз EB-5, яка також забезпечує шлях до громадянства для заможних іноземних інвесторів, але є шляхом для шахрайства.

Він натякнув, що адміністрація буде більш розбірливою щодо того, хто може претендувати на так звану золоту карту: "Ми зробимо так, щоб вони стали чудовими громадянами світу світового класу".

А Трамп додав: "Це будуть люди з грошима та люди, які створюють робочі місця".

Зауважимо, деякі подібні програми існують уже десятиліттями як корисний спосіб для урядів залучати кошти та заохочувати іноземні інвестиції.

"Золоті візи" набули популярності під час європейської боргової кризи, коли кілька країн почали продавати резидентство, щоб спробувати залучити іноземні гроші та закрити бюджетний дефіцит. Серед них були Португалія, Ірландія, Греція та Угорщина. Канада запустила свою Федеральну програму для інвесторів-іммігрантів ще у 1980-х роках.

Нагадаємо, раніше у Білому домі спростували інформацію про скасування тимчасового правового статусу для близько 240 тис. українців і зауважили, що відповідне рішення наразі не приймалося.