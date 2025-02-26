Трамп планує продавати посвідки на проживання за $5 млн: що відомо про "золоті карти"

Президент США Дональд Трамп у вівторок розповів про свої плани щодо нової візової програми, яку він назвав "золотою картою", описавши її як "щось на кшталт грін-карти, але на вищому рівні складності".

Про це повідомляє New York Times.

За словами Трампа, вартість такої "золотої карти" становитиме близько 5 мільйонів доларів, а нова програма дозволить "людям дуже високого рівня" отримати новий "шлях до громадянства".

Міністр торгівлі США Говард Лютнік повідомив деякі подробиці дії програми, анонсованої Трампом.

Міністр пояснив, що "золота карта Трампа", як він її назвав, замінить програму віз EB-5, яка також забезпечує шлях до громадянства для заможних іноземних інвесторів, але є шляхом для шахрайства. Він натякнув, що адміністрація буде більш розбірливою щодо того, хто може претендувати на так звану золоту карту: "Ми зробимо так, щоб вони стали чудовими громадянами світу світового класу". А Трамп додав: "Це будуть люди з грошима та люди, які створюють робочі місця".

Президент США передбачив, що програма золотих карт стане прибутковим проектом для уряду і багато компаній сплачуватимуть збір у розмірі 5 мільйонів доларів за залучення кваліфікованих робітників. "Ми зможемо продати, можливо, мільйон таких карток, можливо, більше", — припустив Трамп.

Що таке "золота карта" США?

"Золота карта" Трампа дасть інвесторам привілеї законного проживання, аналогічні дозволам на грін-карту, які видаються постійним жителям США, і відкриє шлях до громадянства. Трамп сказав, що нова програма замінить програму віз EB-5 країни, яка дозволяє інвесторам-іммігрантам отримувати грін-картки, інвестуючи певну суму у бізнес у США. Програма для інвесторів-іммігрантів EB-5 була створена в 1990 році, щоб капіталовкладення іноземних інвесторів могли стимулювати економіку США та створювати робочі місця для американців.

Які країни видають "з олоті візи "?

Деякі подібні програми існують уже десятиліттями як корисний спосіб для урядів залучати кошти та заохочувати іноземні інвестиції. "Золоті візи" набули популярності під час європейської боргової кризи, коли кілька країн почали продавати резидентство, щоб спробувати залучити іноземні гроші та закрити бюджетний дефіцит. Португалія, Ірландія, Греція та Угорщина були серед цих країн після того, як вони отримали фінансову допомогу від Європейського союзу та Міжнародного валютного фонду. Канада запустила свою Федеральну програму для інвесторів-іммігрантів ще у 1980-х роках.

Сьогодні варіації цих програм віз pay-to-play були прийняті по всій Європі та країнах по всьому світу. Однак у "золотих" віз є певні недоліки, зокрема завищені ціни на житло та звинувачення в корупції, і уряди певних країн від них відмовляються.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що цього або наступного тижня проведе зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським для підписання угоди про корисні копалини.