Трамп планирует продавать виды на жительство за $5 млн: что известно о "золотых картах" США

Президент США Дональд Трамп во вторник рассказал о своих планах по новой визовой программе, которую он назвал "золотой картой", описав ее как "нечто вроде грин-карты, но на более высоком уровне сложности".

Об этом сообщает New York Times .

По словам Трампа, стоимость такой "золотой карты" составит около 5 миллионов долларов, а новая программа позволит "людям очень высокого уровня" получить новый "путь к гражданству" .

Министр торговли США Говард Лютник сообщил некоторые подробности действия программы, анонсированной Трампом. Он пояснил, что "золотая карта Трампа", как он ее назвал, заменит программу виз EB-5, которая также обеспечивает путь к гражданству для состоятельных иностранных инвесторов, но является путём для мошенничества. Он намекнул, что администрация будет более разборчивой по отношению к тому, кто может претендовать на так называемую золотую карту: " Мы сделаем так, чтобы они стали замечательными гражданами мира мирового класса". А Трамп добавил: "Это будут люди с деньгами и люди, создающие рабочие места".

Президент США предусмотрел, что программа золотых карт станет прибыльным проектом для правительства и многие компании будут платить сбор в размере 5 миллионов долларов за привлечение квалифицированных рабочих. "Мы сможем продать, возможно, миллион таких карт, возможно, больше", — предположил Трамп.

Что такое "золотая карта" США?

"Золотая карта" Трампа даст инвесторам привилегии законного проживания, аналогичные разрешениям на грин-карту, выдаваемым постоянным жителям США, и откроет путь к гражданству. Трамп сказал, что новая программа заменит программу виз EB-5 страны, которая позволяет инвесторам-иммигрантам получать грин-карты, инвестируя определенную сумму в бизнес в США. Программа для инвесторов-иммигрантов EB-5 была создана в 1990 году, чтобы капиталовложения иностранных инвесторов могли стимулировать экономику США и создавать рабочие места для американцев.

Какие страны выдают "з олотые визы "?

Некоторые подобные программы уже десятилетиями существуют как полезный способ для правительств разных стран привлекать средства и поощрять иностранные инвестиции. "Золотые визы" приобрели популярность во время европейского долгового кризиса, когда несколько стран начали продавать резидентство, чтобы попытаться привлечь иностранные деньги и закрыть бюджетный дефицит. Португалия, Ирландия, Греция и Венгрия были среди этих стран после того, как они получили финансовую помощь Европейского союза и Международного валютного фонда. Канада запустила свою Федеральную программу для инвесторов-иммигрантов еще в 1980-х годах.

Сегодня вариации этих программ виз pay-to-play были приняты по всей Европе и странами по всему миру. Однако у "золотых" виз есть определенные недостатки, в частности, завышенные цены на жилье и обвинения в коррупции, поэтому правительства определенных стран от них отказываются.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что на этой или на следующей неделе проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским для подписания соглашения о полезных ископаемых.