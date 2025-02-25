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Трамп анонсировал встречу с Зеленским и подписание соглашения о ископаемых: что говорит о прекращении войны и возвращении территорий
Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой или на следующей неделе проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским для подписания соглашения о полезных ископаемых.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Зеленский приедет подписать соглашение
Трамп отметил важность заключения соглашения между США и Украиной о редкоземельных ресурсах.
"Это соглашение, являющееся "экономическим партнерством", обеспечит американскому народу возврат десятков миллиардов долларов и военного оборудования, присланных в Украину, а также поможет украинской экономике расти по мере того, как эта жестокая и дикая война близится к завершению", — убежден глава Белого дома.
"Я встречусь с президентом Зеленским. Он может приехать на этой неделе или на следующей, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых", — сказал Трамп перед переговорами с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме.
Президент США добавил, что подписи одного Зеленского под соглашением о редких металлах будет недостаточно. Нужна будет ратификация Верховной Радой.
Война в Украине может закончиться в течение нескольких недель
"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по окончании войны, а также по крупным соглашениям по экономическому развитию, которые состоятся между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры проходят очень хорошо", — написал Трамп.
"Я думаю, что война в Украине может закончиться в ближайшее время, в течение нескольких недель, если мы будем разумны", — отметил Трамп.
Возвращение территорий
Журналисты также поинтересовались у Трампа, считает ли он, что Украине придется отказаться от территории в рамках любых мирных переговоров, пишет Reuters.
"Увидим. Это только начинающиеся переговоры", — ответил американский президент.
Он добавил, что вернуть оккупированную Россией украинскую землю — "это непростое дело".
Восстановление Украины
Трамп назвал вопрос об участии США в восстановлении Украины "странным", пишет CNN.
Журналисты спросили Трампа, намерен ли он, как глава США, инвестировать средства в восстановление Украины.
"Это очень странный вопрос. Может ли Америка что-то дать для Украины? Мы уже дали 350 млрд долларов, это уже большой вклад", — ответил он.
Ранее сообщалось, что команды Украины и США находятся на завершающем этапе переговоров по соглашению по украинским редкоземельным минералам. Почти все ключевые детали согласованы, а подписание соглашения состоится в Вашингтоне.