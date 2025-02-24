Украина и США завершают переговоры о соглашении по редкоземельным металлам: его подпишут в Вашингтоне

Команды Украины и США находятся на завершающем этапе переговоров по соглашению по украинским редкоземельным минералам. Многие ключевые детали согласованы. Подписание состоится в Вашингтоне.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министерша юстиции Ольга Стефанишина.

"Команда Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Переговоры были очень конструктивными, почти все ключевые детали были завершены. Мы стремимся завершить их как можно быстрее, чтобы перейти к подписанию соглашения", — написала она.

Также Стефанишин надеется, что Киев и Вашингтон смогут подписать документ "в ближайшее время".

"Мы надеемся, что лидеры США и Украины как можно быстрее подпишут и одобрят его в Вашингтоне, чтобы продемонстрировать нашу преданность десятилетиям вперед", — добавила она.

В США ожидают, что Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых уже на этой неделе

В США заявляют, что договор Украины подпишется в ближайшее время. Последний прогноз прозвучал от спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа – подписание состоится до конца недели. При этом он дал понять, что договор будет подписан на американских условиях.

"Зеленский колебался по соглашению, но Трамп направил ему сообщение. И он больше не сомневается", — заявил Уиткофф.

Он повторил позицию Вашингтона о том, что США оказывали основную долю помощи Украине без договоренностей о возмещении, тогда как европейцы финансировали меньше и могут все вернуть.

"Поэтому это соглашение в значительной степени является возмездием за все, что мы сделали", — отметил он.

Редкоземельные металлы: почему Украина и США не подписали соглашение

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на оказание американской помощи.

Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов.

Но Украина в обмен на доступ к своим ресурсам стремится к усиленным гарантиям безопасности со стороны Вашингтона.

Министр финансов США Скотт Бессент недавно посетил Украину. Он привез в Киев соглашение о партнерстве, которое будет включать экономическое сотрудничество между двумя странами. США направили предложение по соглашению только за четыре часа до встречи Бессента с президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Бессент настаивал на подписании документа, однако Зеленский отказался.

В соглашении США требовали контроля над широким спектром стратегических ресурсов, в частности редких металлов и материалов, таких как литий, графит и уран, часто ошибочно отождествляемых с редкоземельными ископаемыми.

Ожидалось, что соглашение подпишут во время встречи украинской и американской делегации на конференции в Мюнхене, но этого не произошло.

В конце концов Украина сообщила администрации Трампа, что не может подписать предложения Вашингтона, но украинцы продолжают обдумывать альтернативы.

Как писал The Telegraph, получивший черновой вариант контракта до его официального принятия, соглашение означает фактическую экономическую колонизацию Украины США на неопределенный срок и предусматривает невероятное бремя возмещения, выполнение которого кажется невозможным.

Украина владеет занимает первое место в Европе по запасам урана и лития. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит подробнее читайте в материале Delo.ua.