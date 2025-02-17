Требование Дональда Трампа к Украине относительно "возмещения" в размере 500 миллиардов долларов (400 миллиардов фунтов стерлингов) значительно превышает интересы США в контроле над ключевыми полезными ископаемыми этой страны.

Об этом сообщает The Telegraph.

О сделке

Условия недавно попавшего в офис Владимира Зеленского контракта означают фактическую экономическую колонизацию Украины США на неопределенный срок. Они предполагают невероятное бремя возмещения, выполнение которого кажется невозможным.

The Telegraph получил черновой вариант контракта до его официального принятия. Он содержит положение о создании совместного инвестиционного фонда между США и Украиной, целью которого является гарантировать, что "вражеские стороны конфликта" не получат выгоды от восстановления Украины.

Соглашение предусматривает контроль над экономическими ресурсами Украины, в частности, над ее минеральными, нефтяными и газовыми ресурсами, портами и другой инфраструктурой, при этом не уточняется, какие еще активы могут быть включены. Регулируется она законодательством Нью-Йорка без применения принципов коллизионного права.

Согласно условиям соглашения США получат 50% текущих доходов Украины от добычи ресурсов, а также 50% финансовой стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим сторонам" для будущей монетизации ресурсов. Кроме того, будет установлен залог на эти доходы в пользу США. Этот пункт, как отметил источник, близкий к переговорам, фактически означает, что США получат первоочередное право на оплату, оставляя Украине только остальные.

Соглашение дает США право первоочередного отказа на покупку экспортных полезных ископаемых и предоставляет Вашингтону почти полный контроль над сырьевой экономикой Украины. Фонд, созданный по условиям соглашения, будет определять все методы и условия для будущих лицензий и проектов.

О предложении и ожиданиях Зеленского

Президент Зеленский предложил США долю в украинских редкоземельных элементах и критически важных минералах, надеясь облегчить поставки оружия.

Он считал, что это позволит американским компаниям приступить к операциям в Украине, создавая политическую поддержку для сдерживания агрессии России. Зеленский также подчеркнул угрозу, что стратегические минералы, такие как титан, вольфрам, уран, графит и редкоземельные металлы могут попасть в руки России, поскольку некоторые из этих ресурсов находятся вблизи линии фронта или на оккупированных территориях.

Зеленский, вероятно, не ожидал, что ему придется столкнуться с условиями, обычно накладывающимися на государства-агрессоры, потерпевшие поражение в войне.

Эти условия значительно жестче финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году. В конце концов обе страны стали чистыми получателями помощи от союзников-победителей, отмечается в статье The Telegraph.

Позиция Трампа

Если этот проект будет принят, требования Трампа могут привести к тому, что доля украинского ВВП, которую страна должна будет отдать, превысит сумму репараций, наложенных на Германию по Версальскому договору.

В то же время Трамп, кажется, готов полностью освободить Россию от любой ответственности, отмечает The Telegraph.

Также он предупредил, что если Украина откажется от этих условий, ее могут "передать Путину на тарелке". Трамп отметил, что Украина может либо заключить соглашение, либо отказаться, и что в будущем она может либо остаться независимой, либо стать частью России. Однако он подчеркнул, что его цель – вернуть вложенные деньги.

Трамп заявил, что США потратили 300 миллиардов долларов на войну и добавил, что было бы "глупо" тратить еще больше.

На самом деле, пять пакетов помощи, согласованных Конгрессом, составляют 175 миллиардов долларов, из которых 70 миллиардов было использовано для производства оружия в США. Часть этих средств предоставлена в виде гуманитарных грантов, но большая часть – это деньги за ленд-лиз, которые должны быть возвращены.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предположил, что требование Трампа может быть ловким ходом, направленным на укрепление уменьшенной поддержки Украины среди американцев. "Он может обратиться к американскому народу и сказать: "Украина — это не бремя, это благо", — отметил Грэм.

Требование Трампа выглядит как железный кулак принуждения от неоимперских властей, направленный против слабой нации, оказавшейся в безвыходном положении, и все это ради товарного золота, существующего лишь в воображении самого Трампа.

У Зеленского нет такой роскоши. Ему приходится выбирать между военным наступлением Путина на Украину и экономическим нападением со стороны собственного союзника, подчеркивает The Telegraph.

Доступ к украинским редкоземельным ископаемым

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на оказание американской помощи.

Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из направлений "Плана победы" являются инвестиции в полезные ископаемые, и подчеркнул, что Украина открыта для сотрудничества с партнерами в этой сфере.

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