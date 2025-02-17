Вимога Дональда Трампа до України щодо “відшкодування” в розмірі 500 мільярдів доларів (400 мільярдів фунтів стерлінгів) значно перевищує інтереси США в контролі над ключовими корисними копалинами цієї країни.

Про це повідомляє The Telegraph.

Про угоду

Умови контракту, який нещодавно потрапив до офісу Володимира Зеленського, означають фактичну економічну колонізацію України США на невизначений термін. Вони передбачають неймовірний тягар відшкодування, виконання якого видається неможливим.

The Telegraph отримав чорновий варіант контракту до його офіційного ухвалення. Він містить положення про створення спільного інвестиційного фонду між США та Україною, метою якого є гарантувати, що "ворожі сторони конфлікту" не отримають вигоди від відновлення України.

Угода передбачає контроль над економічними ресурсами України, зокрема над її мінеральними, нафтовими та газовими ресурсами, портами та іншою інфраструктурою, при цьому не уточнюється, які ще активи можуть бути включені. Регулюється вона законодавством Нью-Йорка, без застосування принципів колізійного права.

Згідно з умовами угоди, США отримають 50% поточних доходів України від видобутку ресурсів, а також 50% фінансової вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім сторонам" для майбутньої монетизації ресурсів. Крім того, буде встановлена застава на ці доходи на користь США. Цей пункт, як зазначило джерело, близьке до переговорів, фактично означає, що США отримають першочергове право на оплату, залишаючи Україні лише решту.

Угода дає США право першочергової відмови на купівлю експортних корисних копалин і надає Вашингтону майже повний контроль над сировинною економікою України. Фонд, створений за умовами угоди, буде визначати всі методи і умови для майбутніх ліцензій і проектів.

Про пропозицію та очікування Зеленського

Зазначається, що президент Зеленський запропонував США частку в українських рідкоземельних елементах і критично важливих мінералах, сподіваючись полегшити поставки зброї.

Він вважав, що це дозволить американським компаніям розпочати операції в Україні, створюючи політичну підтримку для стримування агресії Росії. Зеленський також підкреслив загрозу, що стратегічні мінерали, такі як титан, вольфрам, уран, графіт і рідкоземельні метали, можуть потрапити до рук Росії, оскільки деякі з цих ресурсів знаходяться поблизу лінії фронту або на окупованих територіях.

Зеленський, ймовірно, не очікував, що йому доведеться зіткнутися з умовами, які зазвичай накладаються на держави-агресори, що зазнали поразки у війні.

Ці умови значно жорсткіші за фінансові санкції, накладені на Німеччину та Японію після їхньої поразки в 1945 році. Врешті-решт, обидві країни стали чистими одержувачами допомоги від союзників-переможців, наголошується в статті The Telegraph.

Позиція Трампа

Якщо цей проект буде ухвалений, вимоги Трампа можуть призвести до того, що частка українського ВВП, яку країна повинна буде віддати, перевищить суму репарацій, накладених на Німеччину за Версальським договором.

Водночас, Трамп, здається, готовий повністю звільнити Росію від будь-якої відповідальності, зазначає The Telegraph.

Також він попередив, що, якщо Україна відмовиться від цих умов, її можуть "передати Путіну на тарілці". Трамп зазначив, що Україна може або укласти угоду, або відмовитись, і що в майбутньому вона може або залишитись незалежною, або стати частиною Росії. Однак він наголосив, що його мета — повернути вкладені гроші.

Трамп заявив, що США витратили 300 мільярдів доларів на війну і додав, що було б "дурно" витрачати ще більше.

Насправді п’ять пакетів допомоги, погоджених Конгресом, складають 175 мільярдів доларів, з яких 70 мільярдів було використано для виробництва зброї в США. Частина цих коштів надана у вигляді гуманітарних грантів, але більша частина — це гроші за ленд-ліз, які мають бути повернуті.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем припустив, що вимога Трампа може бути спритним ходом, спрямованим на зміцнення зменшеної підтримки України серед американців. "Він може звернутися до американського народу і сказати: «Україна — це не тягар, це благо", — зазначив Грем.

Вимога Трампа виглядає як залізний кулак примусу від неоімперської влади, спрямований проти слабкої нації, яка опинилася в безвихідному становищі, і все це задля товарного золота, яке існує лише в уяві самого Трампа.

Зеленський не має такої розкоші. Йому доводиться вибирати між військовим наступом Путіна на Україну і економічним нападом з боку власного союзника, наголошує The Telegraph.

Доступ до українських рідкісноземельних копалин

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.

Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із напрямків "Плану перемоги" є інвестиції в корисні копалини, та підкреслив, що Україна відкрита до співпраці з партнерами в цій сфері.

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