Соглашение о редкоземельных металлах: в США сделали новое заявление о гарантиях безопасности

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что соглашение между США и Украиной о сотрудничестве в добыче редкоземельных металлов, энергетики и государственных предприятий содержит "неявную гарантию" экономической безопасности.

Об этом сообщает The Hill.

Как заявил Бессент, соглашение является частью долгосрочной переговорной стратегии президента Дональда Трампа по установлению мира между Украиной и Россией и позволяет украинцам вернуться в мирную жизнь.

"Первая часть – это партнерство между Украиной и США, которое охватывает стратегические минералы, энергетику и государственные предприятия", — подчеркнул министр финансов США.

Он добавил, что это соглашение включает в себя неявную гарантию того, что Соединенные Штаты значительно инвестируют в экономическое будущее Украины, что является гарантией безопасности.

"Чем больше активов американские компании будут иметь в Украине, тем больший интерес у США будет к стабильному развитию украинской экономики, тем выше будет прибыль для американских налогоплательщиков", — убежден Бессент.

Зеленский настаивает на гарантиях безопасности

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость включения гарантий безопасности для Украины в проект экономического соглашения с США. Пока же такого пункта там нет, сказал глава государства во время пресс-конференции 23 февраля.

"Гарантиями безопасности могут быть и экономическое соглашение и т.д. Но не просто экономическое соглашение между нашими государствами, как часть гарантий безопасности. Поэтому в соглашении нужно, чтобы было то, чего пока нет — гарантии безопасности, которые мы будем получать от Соединенных Штатов", — пояснил Зеленский.

Он добавил, что его позиция не изменилась: экономическое соглашение на условиях Трампа он не будет подписывать.

Кроме того, Зеленский фактически обвинил Трампа в том, что тот хочет повесить на Украину долг в размере 500 миллиардов долларов.

Президент подчеркнул, что он вообще не признает, что Украина во что бы то ни стало должна США за уже оказанную помощь в войне, ведь она предоставлялась предыдущей администрацией в виде грантов.

Отдельно Зеленский предъявил требования к вероятному экономическому соглашению: он хочет, чтобы США получали доходы от украинских ресурсов в обмен на будущую военную и финансовую помощь, а не в качестве компенсации за уже осуществленные поставки, как того хочет Трамп.

В США ожидают, что Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых уже на этой неделе

В США заявляют, что договор Украины подпишется в ближайшее время. Последний прогноз прозвучал от спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа – подписание состоится до конца недели. При этом он дал понять, что договор будет подписан на американских условиях.

"Зеленский колебался по соглашению, но Трамп направил ему сообщение. И он больше не сомневается", — заявил Уиткофф.

Он повторил позицию Вашингтона о том, что США оказывали основную долю помощи Украине без договоренностей о возмещении, тогда как европейцы финансировали меньше и могут все вернуть.

"Поэтому это соглашение в значительной степени является возмездием за все, что мы сделали", — отметил он.

Редкоземельные металлы: почему Украина и США не подписали соглашение

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на оказание американской помощи.

Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов.

Но Украина в обмен на доступ к своим ресурсам стремится к усиленным гарантиям безопасности со стороны Вашингтона.

Министр финансов США Скотт Бессент недавно посетил Украину. Он привез в Киев соглашение о партнерстве, которое будет включать экономическое сотрудничество между двумя странами. США направили предложение по соглашению только за четыре часа до встречи Бессента с президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Бессент настаивал на подписании документа, однако Зеленский отказался.

В соглашении США требовали контроля над широким спектром стратегических ресурсов, в частности редких металлов и материалов, таких как литий, графит и уран, часто ошибочно отождествляемых с редкоземельными ископаемыми.

Ожидалось, что соглашение подпишут во время встречи украинской и американской делегации на конференции в Мюнхене, но этого не произошло.

В конце концов Украина сообщила администрации Трампа, что не может подписать предложения Вашингтона, но украинцы продолжают обдумывать альтернативы.

Как писал The Telegraph, получивший черновой вариант контракта до его официального принятия, соглашение означает фактическую экономическую колонизацию Украины США на неопределенный срок и предусматривает невероятное бремя возмещения, выполнение которого кажется невозможным.

Украина владеет занимает первое место в Европе по запасам урана и лития. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит подробнее читайте в материале Delo.ua.