Прессконференция Зеленского: главные тезисы и заявления президента

23 февраля президент Владимир Зеленский провел пресс- конференцию. Он выразил готовность покинуть свой пост, однако подчеркнул сложности в организации голосования в условиях войны. Кроме того, он отказался признавать соглашение с США, предусматривающее долг Украины в размере 500 миллиардов долларов, считая это несправедливым. Delo.ua собрал главные тезисы и заявления президента.

Когда будет встреча с Трампом

Зеленский заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится, но пока неизвестно, когда она может состояться. По его словам, такая встреча перед возможной встречей Трампа с президентом России Владимиром Путиным важна, поскольку поможет сохранить правильные акценты в международной политике.

“Я считаю, что это правильно, чтобы не менять акценты и приоритеты “кто кому кто”. Я считаю, что это ошибочно для общества украинского – потому что будет неверие в США, если удастся ему сначала встретиться с Путиным. Также я считаю, это будет плохо для общества Америки, потому что они не будут понимать, что происходит... И это будет плохой сигнал для европейцев”, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что без участия Украины в переговорах прекратить войну невозможно.

"Придет время, настанет момент, и мы встретимся с президентом Трампом. Без этого невозможно закончить войну, без одной стороны, без Украины, без жертвы – невозможно. И если Америка, я в это не верю, но все бывает, договорится с россиянами о нас без нас, то успеха в этом соглашении не будет, если мы впоследствии не подтвердим".

Готовность покинуть должность

Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если это будет способствовать установлению мира в Украине или станет условием для вступления в НАТО.

"Если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я покинул свой пост, то я готов. Вторая история могу поменять это на НАТО, если есть такие условия. Сразу (говорю – ред.), чтобы долго об этом не говорить", — сказал он и подчеркнул, что не намерен оставаться у власти на десятилетие.

Альтернативные гарантии безопасности

Зеленский заявил, что в случае отсутствия членства Украины в НАТО, гарантией безопасности может стать внешнее финансирование Вооруженных сил в размере, достаточном для удержания армии численностью 800 тысяч военных.

По его словам, если у Украины пока нет официальных гарантий безопасности со стороны НАТО, а отдельные страны, в том числе США и некоторые европейские государства, выступают против ее членства в Альянсе, необходимо искать альтернативные механизмы.

"Мы понимаем, что пока Соединенные Штаты и несколько европейских стран против. Поэтому понимаем с вами, что реально НАТО пока нет, но будет на столе, в разговорах, уверен в этом", — заявил Зеленский.

Украина не признает долговые обязательства перед США на 500 миллиардов долларов

Президент также заявил, что Украина не будет признавать никакого соглашения, по которому государство якобы задолжало США 500 миллиардов долларов.

"Я знаю, что у нас было 100 (миллиардов долларов от США – ред.) и я не собираюсь признавать 500, кто бы что ни говорил", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что не считает финансовую помощь от США долговым обязательством, а условия соглашения по недрам, предложенные США, предусматривали возврат Украине средств на условиях значительно хуже, чем те, которые получают другие союзники Вашингтона.

По его словам, согласно этому соглашению, Украина должна возвращать США вдвое больше, чем получает, что несправедливо.

"Мы видим другой подход к Израилю, и он кардинально отличается от отношения к Украине. Я не подписываю то, что будут выплачивать десять поколений украинцев", – подчеркнул президент.

Получили от Штатов 100 миллиардов

Зеленский заявил, что Украина получила от Соединенных Штатов 100 миллиардов долларов помощи. Он подчеркнул, что речь идет именно об этой сумме, а не 500, 350 или 250 миллиардов долларов.

"Помощь от США составляет 100 миллиардов. Это не 500, не 350, не 250 и не 700. 100 Украина получила и мы за это очень благодарны", – отметил президент.

Он также объяснил всеобщую структуру финансирования войны. По его словам, общие расходы на оборону Украины уже составили 320 миллиардов долларов.

"120 – Украина, 100 – Европа… Европа плюс партнеры так другие, например Япония (около 15 млрд) и 100 Соединенные Штаты Америки. Так выглядит экономика этой трагедии", – подчеркнул Зеленский.

Украина начала аудит недр

В рамках подготовки меморандума из США Украина начала аудит собственных недр и намерена защищать бизнес, который сейчас законно занимается их разработкой.

"Во-первых, все наши службы, которые никогда не занимались столь серьезной юридической борьбой, в конце проведут реальный аудит. И это уже происходит. То есть это дает возможность нам навести порядок: что есть, сколько это стоит, кому принадлежит. И здесь будут соответствующие решения: законно что-то принадлежит, что-то незаконно, спящие лицензии, рабочие. Там, где все справедливо," и разработки полезных ископаемых в Украине были 50-60 лет назад.

Еще несколько заявлений Зеленского:

На этой неделе завершить войну невозможно. Не знаю, как это возможно без наших встреч;

Намеков на то, что США в какой-то момент могут прекратить помощь Украине – не было;

Замороженные российские активы – это наши деньги. Именно наши деньги, а не наши с партнерами;

США полагают, что режим прекращения огня является завершением войны. Но мы не можем брать слово Путина как базис гарантий безопасности;

Трамп не всегда, а нам нужен мир на много-много лет;

Мы обменяем Курскую область на оккупированные территории.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина готова к сильному и действительно полезному соглашению с трампом по инвестициям и безопасности.