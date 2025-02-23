Уже не шесть: ЕС готовит пакет военной помощи Украине на 20 млрд евро

Европейские лидеры работают над новым пакетом военной помощи для Украины, стоимость которого может превысить 20 миллиардов евро. Это решение продиктовано необходимостью укрепления обороноспособности Киева на фоне изменения политической позиции Соединенных Штатов.

Об этом сообщает POLITICO со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

В пакет войдут артиллерийские снаряды, ракеты и денежные взносы. Ранее обсуждали сумму от 6 до 10 миллиардов евро, однако она существенно выросла во время переговоров и может изменяться.

POLITICO пишет, что помощь координируется главным дипломатом ЕС Каей Каллас и превышает предыдущие обязательства Европы перед Украиной. Однако окончательное принятие решения осложнено позицией Венгрии, выступающей против предоставления новых пакетов поддержки.

Отмечается, что решение вопроса военной помощи происходит на фоне подготовки совместного визита европейских лидеров в Киев, который должен состояться в понедельник – третью годовщину полномасштабного вторжения России.

Вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправляются в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Визит Макрона стремится лучше понять позицию американской администрации относительно дальнейшей поддержки Украины.

Планируемый пакет военной помощи со стороны ЕС стал реакцией на последние заявления президента США Дональда Трампа, который назвал Владимира Зеленского "диктатором" и обвинил его в том, что Украина "обманом заставила" США потратить миллиарды долларов на военную помощь.

Кроме того, спикер Палаты представителей США от Республиканской партии заявил, что у Вашингтона "нет аппетита" на дальнейшее финансирование украинской обороны. На этом фоне Европа усиливает свои усилия, чтобы поддержать Киев в войне с Россией.

Напомним, ранее Европейский Союз рассматривал возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи стоимостью не менее 6 миллиардов евро. По словам европейских дипломатов, этот пакет должен включать артиллерийские снаряды, системы противовоздушной обороны и другое военное оборудование.