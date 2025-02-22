США могут отключить Украину от Starlink в случае отказа от соглашения о ископаемых – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения доступа Украины к спутниковому интернету Starlink Илона Маска, если Киев не согласится на условия Вашингтона по добыче стратегических минералов.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.

По их словам, этот вопрос обсуждался между официальными лицами США и Украины, после того как президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

Украина в значительной степени полагается на Starlink в связи с тем, что ее наземные коммуникационные системы были разрушены войной.

Во время встречи специального представителя США в Украине Кита Келлога с Зеленским в прошлый четверг было заявлено, что стране грозит неизбежное прекращение услуги Starlink, если она не согласится на требования полезных ископаемых.

"Украина работает по Starlink. Они считают ее своей Полярной звездой. Потеря Starlink... была бы серьезным ударом", — сказал источник.

Чего хотят США

Вашингтон хочет, чтобы Киев предоставил доступ американским компаниям к добыче редкоземельных элементов, в частности, графита, урана, титана и лития.

Ранее США предложили Украине соглашение, согласно которому американские компании получили бы 50% этих ресурсов, но Зеленский его отклонил, требуя от Вашингтона четких гарантий безопасности.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Мелинда Харинг подчеркнула, что потеря Starlink была бы серьезным ударом для украинской армии, особенно для управления беспилотниками, играющими ключевую роль в военной стратегии.

Известно, что напряженность между Зеленским и Трампом возросла после того, как на прошлой неделе Трамп назвал украинского лидера "диктатором без выборов", ответив на его заявление, что президент США попал под влияние российской дезинформации.

Напомним, вчера Белый дом передал Украине "улучшенный" проект соглашения о добыче полезных ископаемых после того, как президент Владимир Зеленский разозлил Т рампа, отклонив его первоначальное предложение.