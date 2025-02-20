Трамп обвинил Украину в срыве соглашения о редкоземельных металлах

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за позиции Украины сорвалось соглашение по редкоземельным металлам.

Об этом Трамп заявил во время выступления в Белом доме, пишет "Суспільне".

По словам президента США, соглашение о редкоземельных металлах потребовалось, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины деньги.

"США потратили на помощь Украине на $200 миллиардов больше, чем Европа. Деньги Европы гарантированы, они получают свои деньги обратно. Это форма займа... Мы просто раздаем свои деньги, и у нас было соглашение о редкоземельных металлах и других вещах, но Украина нарушила это соглашение. Они нарушили его два дня назад", — подчеркнул Трамп.

Он также обвинил прошлую администрацию США, что они неэффективно вели экономическую политику, позволяя европейским странам получать финансовую выгоду.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Трамп настаивает на том, чтобы договор с Украиной был заключен до того, как он санкционирует дальнейшую военную поддержку Киева или продвинется вперед в посредничестве в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Отвечая на вопрос, будут ли американские чиновники продолжать требовать заключения соглашения, советник Трампа сказал о Владимире Зеленском: "Безусловно, нам нужно вернуть этого парня к реальности".

Редкоземельные металлы: почему Украина и США не подписали соглашение

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на предоставление американской помощи.

Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов.

Но Украина в обмен на доступ к своим ресурсам стремится к усиленным гарантиям безопасности со стороны Вашингтона.

Министр финансов США Скотт Бессент недавно посетил Украину. Он привез в Киев соглашение о партнерстве, которое будет включать экономическое сотрудничество между двумя странами. США направили предложение по соглашению только за четыре часа до встречи Бессента с президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Бессент настаивал на подписании документа, однако Зеленский отказался.

В соглашении США требовали контроля над широким спектром стратегических ресурсов, в частности редких металлов и материалов, таких как литий, графит и уран, часто ошибочно отождествляемых с редкоземельными ископаемыми.

Ожидалось, что соглашение подпишут во время встречи украинской и американской делегации на конференции в Мюнхене, но этого не произошло.

В конце концов Украина сообщила администрации Трампа, что не может подписать предложения Вашингтона, но украинцы продолжают обдумывать альтернативы.

Как писал The Telegraph, получивший черновой вариант контракта до его официального принятия, соглашение означает фактическую экономическую колонизацию Украины США на неопределенный срок и предусматривает невероятное бремя возмещения, исполнение которого кажется невозможным.

Украина владеет занимает первое место в Европе по запасам урана и лития. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит подробнее читайте в материале Delo.ua.