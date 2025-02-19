После заявлений Трампа индекс украинских акций рухнул на Варшавской бирже

Индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) 19 февраля рухнул на 8,07% на фоне критики президента США Дональда Трампа президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE), быстро росший в последние дни на оптимизме по мирным переговорам, снова ниже довоенного уровня – 558,30 пункта.

Согласно данным WSE, курс акций Milkiland снизился в среду на 6,13%, агрохолдингов "Агротон" и "ИМК" – на 10,86% и 5,42%, KSG-Agro – на 8,46% соответственно, крупнейшего в стране производителя сахара "Астарты" – на 5,05%.

Акции компании Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами, которые в последние дни дорожали больше, также потеряли в цене 5%.

Кроме того, на 11,07% рухнул курс акций крупнейшего украинского производителя масла "Кернел". Акции крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП на Лондонской фондовой бирже с начала дня среды подешевели на 3,13%, в то время как акции горнорудной компании Ferrexpo – на 3,44%.

На рынке еврооблигаций также наблюдается пессимизм: в зависимости от сроков погашения их курс уменьшился на 0,7%-3,1%, на 0,54% подешевели и ВВП-варранты.

"Стає очевидним, що навряд ми погодимося на їхній "мир". Тож на нас, мабуть, чекає довга війна чи втрата незалежності. Рівень непередбачуваності збільшився до показників лютого 2022 року. Тримаємося", – описав свої настрої після зустрічі російської та американської делегацій в Ер-Ріяді та нічного виступу Трампу засновник monobank Олег Гороховський у телеграм.

Отметим, WIG-Ukraine в первый день войны 24 февраля 2024 года провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта, а в мае 2024 года опустился ниже 200 пунктов.

18 февраля 2025 года индекс WIG-Ukraine составил 592,69 пункта, превысив довоенный уровень.