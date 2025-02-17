Европейские акции бьют рекорды на фоне надежд на мир в Украине

Общеевропейский фондовый индекс побил исторический максимум. Европейские акции выросли до рекордных уровней в понедельник, 17 февраля, в первую очередь за счет акций оборонного сектора. Аналитики назвали такой рост "суперциклом" для сектора.

Об этом сообщает агентство R euters.

Как отмечают журналисты, рост акций произошел на фоне растущих призывов США к странам Европы увеличить военные расходы на безопасность. В ответ ведущие европейские лидеры призвали к проведению экстренного саммита по войне в Украине.

Общеевропейский индекс ( STOXX 600) подскочил на 0,4%; индикатор акций оборонной и аэрокосмической промышленности ( SXPARO ) вырос почти на 4% до пиковых значений за все время — более чем вдвое с момента вторжения России в Украину три года назад.

Инвесторы ожидают, что доходы в отрасли продолжат активно расти, чему будет способствовать существенное увеличение оборонных бюджетов для удовлетворения новых потребностей в сфере безопасности. Аналитики назвали такой рост "суперциклом" для сектора.

"Урегулирование конфликта в Украине может дать положительные импульсы роста для Европы, включая повышение доверия потребителей, снижение цен на энергоносители и более легкие финансовые условия", - заявил Бруно Шнеллер, управляющий директор Erlen Capital Management.

Индексы банков (.SX7P) также пользовались спросом, увеличившись на 1,2% и достигнув 17-летнего максимума, чему способствовал рост доходности облигаций.

Экстренный саммит в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон после того, как официальные лица США заявили, что Европа не будет играть никакой роли в каких-либо переговорах в Саудовской Аравии, направленных на прекращение войны в Украине 17 февраля, проведет в Париже экстренный саммит европейских лидеров. Ожидается, что центральными темами станет поддержка Украины и безопасность ЕС.

Напомним, на прошлой неделе и индекс украинских акций на Варшавской бирже вырос на 11,6% . Индекс WIG - Ukraine 13 февраля отреагировал на начатые президентом США Дональдом Трампом переговоры о завершении украинско-российской войны ростом.