Європейські акції б'ють рекорди на тлі надій на мир в Україні

Загальноєвропейський фондовий індекс побив історичний максимум. Європейські акції зросли до рекордних рівнів у понеділок, 17 лютого, насамперед за рахунок акцій оборонного сектору. Аналітики назвали таке зростання "суперциклом" для сектора.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначають журналісти, зростання акцій відбулося на тлі зростаючих закликів США до країн Європи збільшити військові витрати на безпеку. У відповідь провідні європейські лідери закликали до проведення екстреного саміту щодо війни в Україні.

Загальноєвропейський індекс (STOXX 600) підскочив на 0,4%; індикатор акцій оборонної та аерокосмічної промисловості (.SXPARO) зріс майже на 4% до пікових значень за весь час — більш ніж удвічі з моменту вторгнення Росії в Україну три роки тому.

Інвестори очікують, що доходи у галузі продовжать активно зростати, чому сприятиме суттєве збільшення оборонних бюджетів для задоволення нових потреб у сфері безпеки. Аналітики назвали таке зростання "суперциклом" для сектора.

"Врегулювання конфлікту в Україні може дати позитивні імпульси зростання для Європи, включаючи підвищення довіри споживачів, зниження цін на енергоносії та більш легкі фінансові умови", — заявив Бруно Шнеллер, керуючий директор Erlen Capital Management.

Індекси банків (.SX7P) також користувалися попитом, збільшившись на 1,2% і досягнувши 17-річного максимуму, чому сприяло зростання прибутковості облігацій.

Екстренний саміт у Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон після того, як офіційні особи США заявили, що Європа не відіграватиме жодної ролі у будь-яких переговорах у Саудівській Аравії, спрямованих на припинення війни в Україні 17 лютого проведе у Парижі екстрений саміт европейських лідерів. Очікується, що центральними темами стануть підтримка України та безпека ЄС.

Нагадаємо, минулого тижня індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 11,6%. Індекс WIG-Ukraine 13 лютого відреагував на розпочаті президентом США Дональдом Трампом переговори про завершення українсько-російської війни зростанням.