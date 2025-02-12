Акції Heineken подорожчали на 12% на тлі новин про зростання річних прибутків та продажів

Міжнародна корпорація Heineken збільшила річні прибутки, що перевершили прогнози, а також запустила зворотний викуп акцій. Один із найбільших світових виробників пива спрогнозував подальше зростання виробництва у 2025 році, попри загрозу глобальної торговельної війни. На тлі цих новин акції компанії подорожчали на 12%.

Про це повідомило агентство Reuters.

Heineken збільшила річний органічний операційний прибуток на 8,3%, перевищивши прогноз аналітиків у 5,3% та власні очікування зростання прибутку на 8%.

Компанія оголосила про програму зворотного викупу акцій на суму 1,5 млрд євро, розраховану на два роки, та прогнозує подальше зростання операційного прибутку на рівні від 4% до 8% у 2025 році.

"Ми дуже задоволені солідними результатами", – заявив генеральний директор компанії Дольф ван ден Брінк, додавши, що Heineken збільшила обсяги продажів у всіх регіонах завдяки новим інвестиціям і введенню в портфель дорожчих сортів пива.

Прогноз прибутку на 2025 рік збігся з очікуваннями аналітиків щодо зростання на 5,8%. Тим часом виручка та обсяги за четвертий квартал зросли, випередивши прогнози аналітиків.

"Heineken показала чудові результати", – йдеться у звіті аналітиків RBC Capital Markets.

Ван ден Брінк також повідомив, що при оцінці перспектив компанія врахувала ризики, пов'язані з митами США щодо таких країн, як Мексика, де Heineken варить пиво для американського ринку.

Президент США Дональд Трамп пригрозив введенням 25% мит для Мексики та Канади, мит на товари з Європи і ввів 25% мита на всю імпортовану сталь і алюміній. Подібні кроки можуть вплинути на пивоварів, оскільки спричинять зростання цін на банки або вплинуть на продажі імпортного пива.

На ринок США припадає менше 5% світових доходів Heineken, і тому компанія не очікує на будь-який серйозний вплив, заявили Дольф ван ден Брінк і фінансовий директор Гарольд ван ден Брук. Вони додали, що компанія готова до кількох сценаріїв.

Нагадаємо, у серпні 2023 року нідерландський пивоварний концерн Heineken завершив продаж своїх активів у Росії, а покупець зобовʼязаний погасити внутрішньогрупову заборгованість російського бізнесу перед Heineken у розмірі 100 млн євро.