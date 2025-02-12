Акции Heineken подорожали на 12% на фоне новостей о росте годовых доходов и продаж

Международная корпорация Heineken увеличила превзошедшие прогнозы годовые прибыли, а также запустила обратный выкуп акций. Один из крупнейших мировых производителей пива спрогнозировал дальнейший рост производства в 2025 году, несмотря на угрозу глобальной торговой войны. На фоне этих новостей акции компании подорожали на 12%.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Heineken увеличила годовую органическую операционную прибыль на 8,3%, превысив прогноз аналитиков в 5,3% и собственные ожидания роста прибыли на 8%.

Компания объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 1,5 млрд евро, рассчитанную на два года, и прогнозирует дальнейший рост операционной прибыли на уровне от 4 до 8% в 2025 году.

"Мы очень довольны солидными результатами", – заявил генеральный директор компании Дольф ван ден Бринк, добавив, что Heineken увеличила объемы продаж во всех регионах благодаря новым инвестициям и введению в портфель более дорогих сортов пива.

Прогноз прибыли на 2025 год совпал с ожиданиями аналитиков по росту на 5,8%. Между тем, выручка и объемы за четвертый квартал выросли, опередив прогнозы аналитиков.

"Heineken показала отличные результаты", – говорится в отчете аналитиков RBC Capital Markets.

Ван ден Бринк также сообщил, что при оценке перспектив компания учла риски, связанные с пошлинами США в отношении таких стран, как Мексика, где Heineken варит пиво для американского рынка.

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением 25% пошлин для Мексики и Канады, пошлин на товары из Европы и ввел 25% пошлин на всю импортируемую сталь и алюминий. Подобные шаги могут повлиять на пивоваров, поскольку повлекут за собой рост цен на банки или повлияют на продажи импортного пива.

На рынок США приходится менее 5% мировых доходов Heineken, и поэтому компания не ожидает какого-либо серьезного влияния, заявили Дольф ван ден Бринк и финансовый директор Гарольд ван ден Брук. Они добавили, что компания готова к нескольким сценариям.

Напомним, в августе 2023 года нидерландский пивоваренный концерн Heineken завершил продажу своих активов в России, а покупатель обязан погасить внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед Heineken в размере 100 млн евро.