Помогла критика? Heineken продал свои активы в России за 1 евро

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken завершил продажу своих активов в России. Об этом сообщила пресс-служба компании российскому Forbes.

Отмечается, что акции Heineken в стране-агрессору были реализованы за 1 евро, а покупатель обязан погасить внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед Heineken в размере 100 млн евро.

Как сообщила нидерландская фирма, сделка приведет к совокупному убытку в 300 млн евро. Право возвратного выкупа не предусмотрено.

В рамках сделки новому владельцу перейдут все оставшиеся в России активы Heineken, включая семь пивоваренных заводов. На них в течение полугода прекратят производство пива под брендом Amstel (бренд Heineken был выведен из РФ в прошлом году).

Однако покупатель на три года сохранит лицензии для ряда региональных брендов, необходимых для непрерывности бизнеса и одобрения сделки. В Heineken указали, что не будут оказывать поддержку этим брендам и получать какие-либо доходы, роялти или дивиденды из России.

Покупателем активов стала российская группа "Арнест", занимающаяся производством парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке.

Выход Heineken из России

О решении полностью уйти из России Heineken объявил еще в марте 2022 года, пообещав передать российский бизнес новому владельцу по местным и международным законам.

Однако почти год спустя, в феврале 2023-го, издание Follow The Money сообщило, что компания продолжает деятельность в России, в частности продавая пиво своих международных брендов, таких как Amstel, и запуская новые продукты.

Российский филиал Heineken по итогам 2022 года заявлял, что достиг рекордных показателей во многих сегментах.

Follow The Money указывало, что таким образом Heineken нарушает обещание не делать новые инвестиции в Россию. Обычно разработка, производство и маркетинг новых продуктов является дорогостоящим процессом.

После выхода этого материала нидерландский концерн сообщил, что не отказался от планов уйти из РФ и планирует закрыть сделку по продажам в первой половине 2023 года, передав российские активы "приемлемому покупателю".

При этом в Heineken подчеркнули, что между компанией и ее бизнесом в России нет никакого денежного обмена, она не получает никаких дивидендов или роялти.

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