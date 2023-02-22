Билл Гейтс приобрел долю в нидерландском холдинге Heineken, хотя он и "не большой любитель пива"

Основатель Microsoft Билл Гейтс купил 3,76% акций нидерландского гиганта по производству напитков Heineken Holding NV, хотя ранее заявлял, что он "не великий любитель пива".

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом пишет агентство Reuters.

Отмечается, что акции были приобретены 17 февраля. Heineken Holding владеет контрольным пакетом акций пивоваренной компании Heineken NV.

Гейтс приобрел акции мексиканской FEMSA, продающей акции пивоваренной компании.

По информации Reuters, отдельный документ, также датированный 17 февраля, показал, что FEMSA продала все 18 млн акций Heineken Holding, которыми она владела. Гейтс приобрел 10,8 млн акций на сумму 883 млн евро по текущим рыночным ценам.

Еще в 2018 году Гейтс сообщил, что он "не великий любитель пива".

"Когда я попадаю на бейсбольный матч, я пью светлое пиво, чтобы почувствовать атмосферу других любителей пива. Извините, что разочаровал настоящих поклонников пива", - отмечал он.

Напомним, нидерландский пивной концерн Heineken после критики в СМИ по поводу того, что компания вопреки собственным обещаниям продолжает деятельность в России, заявил, что не отказался от планов уйти из РФ и планирует закрыть сделку по продажам в первой половине 2023 года.