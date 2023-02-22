Пивной концерн Heineken после критики сообщил, когда планирует продать бизнес в РФ

Нидерландский пивной концерн Heineken после критики в СМИ по поводу того, что компания вопреки собственным обещаниям продолжает деятельность в России, заявил, что не отказался от планов уйти из РФ и планирует закрыть сделку по продажам в первой половине 2023 года.

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Об этом говорится в заявлении компании.

Ранее нидерландское издание Follow The Money обвинило Heineken в том, что компания продолжает деятельность в России, в частности, продавая пиво своих международных брендов, таких как Amstel, и запуская новые продукты.

"С приближением мрачной годовщины войны в Украине вполне понятно, что внимание СМИ обращается к роли компаний, которые ведут свою деятельность в России. К сожалению, некоторые сообщения о позиции компании вводят в заблуждение, и мы считаем необходимым объяснить решения, которые мы приняли, шаги, которые мы предприняли, и наше постоянное стремление найти покупателя для нашего бизнеса в России", - говорится в заявлении.

В компании заявили, что обеспокоены публикациями СМИ и добавили, что информация о том, что Heineken нарушила свое обещание уйти из России, "категорически не соответствует действительности и вводит в заблуждение".

Там также заверили, что компания, как и раньше, планирует уйти из России и продать бизнес в этой стране, несмотря на то, что убыток от этого достигнет 300 млн евро. Продажа может состояться в первой половине 2023 года.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы передать наш бизнес приемлемому покупателю в очень сложных обстоятельствах и при столь значительных финансовых потерях для компании", - говорится в заявлении.

В компании добавили, что до продажи российская команда будет делать все возможное, чтобы держать бизнес на плаву и уберечь его от национализации.

"Между Heineken и нашим местным бизнесом у России нет никакого денежного обмена, и мы не получаем никаких дивидендов или роялти", – заявили в Heineken.

Напомним, агентство Reuters сообщало, что возможно, западные бренды покинули страну, но их товары нет. Грузовики с Coca-Cola ездят через границу в Россию, туристы возвращаются из-за границы с последними моделями Zara, а местные онлайн-рынки раскупают запасы мебели IKEA.