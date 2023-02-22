Пивний концерн Heineken після критики повідомив, коли планує продати бізнес в РФ

Нідерландський пивний концерн Heineken після критики в ЗМІ щодо того, що компанія всупереч власним обіцянкам продовжує діяльність в Росії, заявив, що не відмовився від планів піти з РФ і планує закрити операцію з продажу в першій половині 2023 року.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це йдеться у заяві компанії.

Раніше нідерландське видання Follow The Money звинуватило Heineken у тому, що компанія продовжує діяльність в Росії, зокрема продаючи пиво своїх міжнародних брендів, таких як Amstel, і запускаючи нові продукти.

"З наближенням похмурої річниці війни в Україні цілком зрозуміло, що увага ЗМІ звертається до ролі компаній, які ведуть свою діяльність в Росії. На жаль, деякі повідомлення про позицію компанії вводять в оману, і ми вважаємо за необхідне пояснити рішення, які ми прийняли, кроки, які ми зробили, і наше постійне прагнення знайти покупця для нашого бізнесу в Росії", - йдеться у заяві.

У компанії заявили, що стурбовані публікаціями ЗМІ і додали, що інформація про те, що Heineken порушила свою обіцянку піти з Росії "категорично не відповідає дійсності та вводить в оману".

Там також запевнили, що компанія, як і раніше, планує піти з Росії та продати бізнес в цій країні, попри те що збиток від цього сягне 300 млн євро. Продаж може відбутися у першій половині 2023 року.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб передати наш бізнес прийнятному покупцеві в дуже складних обставинах і за таких значних фінансових втрат для компанії", - йдеться у заяві.

У компанії додали, що до продажу її російська команда робитиме все можливе, щоб тримати бізнес на плаву та вберегти його від націоналізації.

"Між Heineken і нашим місцевим бізнесом у Росії немає жодного грошового обміну, і ми не отримуємо жодних дивідендів чи роялті", – заявили у Heineken.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомляло, що можливо, західні бренди покинули країну, але їхні товари ні. Вантажівки з Coca-Cola їздять через кордон до Росії, туристи повертаються з-за кордону з останніми моделями Zara, а місцеві онлайн-ринки розкуповують запаси меблів IKEA.