Білл Гейтс придбав частку в нідерландському холдингу Heineken, хоча він і "не великий любитель пива"

Засновник Microsoft Білл Гейтс купив 3,76% акцій нідерландського гіганта з виробництва напоїв Heineken Holding NV, хоча раніше заявляв, що він "не великий любитель пива".

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Про це пише агентство Reuters.

Зазначається, що акції були придбані 17 лютого. Heineken Holding володіє контрольним пакетом акцій пивоварної компанії Heineken NV.

Гейтс придбав акції мексиканської FEMSA, яка продає акції пивоварної компанії.

За інформацією Reuters, окремий документ, також датований 17 лютого, показав, що FEMSA продала усі 18 млн акцій Heineken Holding, якими вона володіла. Гейтс придбав 10,8 млн акцій на суму 883 млн євро за поточними ринковими цінами.

Ще у 2018 році Гейтс повідомив, що він "не великий любитель пива".

"Коли я потрапляю на бейсбольний матч, я п’ю світле пиво, щоб відчути атмосферу інших любителів пива. Вибачте, що розчарував справжніх шанувальників пива", - зазначав він.

Нагадаємо, нідерландський пивний концерн Heineken після критики в ЗМІ щодо того, що компанія всупереч власним обіцянкам продовжує діяльність в Росії, заявив, що не відмовився від планів піти з РФ і планує закрити операцію з продажу в першій половині 2023 року.