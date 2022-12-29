Скільки грошей втратили найбагатші люди в світі за 2022 рік

500 найбагатших людей у світі за версією агентства Bloomberg втратили у 2022 році 1,4 трлн доларів статків. З цієї суми майже 100 млрд дол – втрати російських олігархів. Про це агентство повідомило 29 грудня.

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"Для переважної більшості найбагатших людей світу 2022 рік став роком, який варто забути", — зазначає Bloomberg.

При цьому аналітики вважають, що часто мільярдери були самі винні у скороченні своїх статків. Агентство виділяє такі причини:

шахрайство Сема Бенкмана-Фріда з біржею FTX;

російсько-українська війна, яка скоротила активи російських олігархів;

поведінка нового власника Twitter Ілона Маска коштували йому 138 млрд дол статків.

Зазначається, що найбільше втратили мільярдери, які значно примножили свої статики в попередні роки. Так, сукупні статки Ілона Маска, Джеффа Безоса, Чанпенга Чжао та Марка Цукерберга загалом зменшилися на 392 млрд доларів.

Російські олігархи загалом втратили 46,6 мільярда доларів. Основною причиною була війна РФ проти України. Китайські ринки ставали все збитковішими протягом року. У 2022 році вони втратили ще 164 мільярди доларів через карантинні заходи, запровадження у зв'язку з COVID-19, нестабільність ринку нерухомості та посилений контроль за індустрією технологій.

Щодо американців, то до середини вересня капітал Цукерберга впав на 71 млрд доларів з 1 січня, або на 57%, через дорогий перехід до метавсесвіту і загального спаду в галузі, який потягнув за собою донизу ціну акцій Meta. Протягом року він опуститься на 19 позицій в індексі, і закінчує 2022 рік на 25-му місці, що є найнижчою позицією з 2014 року.

Крім того, у січні Маск втратив 25,8 мільярда доларів після того, як Tesla попередила про проблеми з постачанням. Потім він декілька місяців купував Twitter, затягуючи процес. До моменту завершення угоди купівлі соцмережі в жовтні статки Маска були на 39 мільярдів доларів нижчі, ніж коли він зробив свою початкову пропозицію.

Криптовалютна біржа FTX, що належить Бенкману-Фріду, обвалилася після того, як криза ліквідності виявила діри в його криптоімперії. Тоді мільярдер втратив 16 млрд доларів менш ніж за тиждень. Після цього на 84 млрд доларів зменшилися статки гендиректора Binance Чанпена Чжао.

Водночас не всі мільярдери втрачали гроші. Індійський магнат Гаутам Адані випередив Білла Гейтса і Воррена Баффета за індексом багатства, і наростив свої статки на 42 млрд доларів за рік до 119 млрд дол.

Українські мільярдери теж втратили велику частину своїх активів. Зокрема, повідомлялося, що за п'ять місяців повномасштабної війни статки бізнесмена Ріната Ахметова зменшились на 64%, але він все ще лишається найбагатшою людиною в Україні.

Крім того, в перші тижні повномасштабного вторгнення Олександр та Галина Гереги, а також Петро Порошенко втратили статус мільярдерів.