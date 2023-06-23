Carlsberg Group подписал соглашение о продаже бизнеса в России: что известно

Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса, представленного пивоваренной компанией "Балтика", и ожидает согласования со стороны местных властей.

Об этом говорится в заявлении концерна.

Как отмечается, соглашение подлежит комплексному процессу одобрения регулирующих органов в России, поэтому неизвестно, сколько времени понадобится на завершение соглашения.

Покупателя и сумму сделки компания не разглашает.

"Подписание соглашения о продаже российского бизнеса является очень важной вехой в сверхсложном процессе разделения и продажи. Нам было важно найти лучшее из возможных решений для всех заинтересованных сторон, включая более 8000 сотрудников компании в России. Теперь мы с нетерпением ждем получения необходимых регуляторных разрешений органов", - отметил руководитель Carlsberg Group Кеес'т Харт.

Отметим, продажу российских активов Carlsberg Group анонсировали еще в марте 2022 года.

Напомним, ранее нидерландский пивной концерн Heineken после критики в СМИ по поводу того, что компания вопреки собственным обещаниям продолжает деятельность в России, заявил, что не отказался от планов уйти из РФ и планирует закрыть сделку по продажам в первой половине 2023 года.

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