Carlsberg Group підписав угоду про продаж бізнесу у Росії: що відомо

Данський пивоварний концерн Carlsberg Group підписав угоду про продаж свого російського бізнесу, представленого пивоварною компанією "Балтика", та чекає на погодження з боку місцевої влади.

Про це йдеться у заяві концерну.

Як зазначається, угода підлягає комплексному процесу схвалення регулюючих органів у Росії, тому наразі невідомо скільки часу знадобиться на завершення угоди.

Покупця і суму угоди компанія не розкриває.

"Підписання угоди про продаж російського бізнесу є дуже важливою віхою у надскладному процесі розділення та продажу. Нам було важливо знайти найкраще з можливих рішень для всіх зацікавлених сторін, включно з понад 8000 співробітниками компанії в Росії. Тепер ми з нетерпінням чекаємо на отримання необхідних дозволів регуляторних органів", - зазначив керівник Carlsberg Group Кеес’т Харт.

Зазначимо, продаж російських активів Carlsberg Group анонсувала ще у березні 2022 року.

Нагадаємо, раніше нідерландський пивний концерн Heineken після критики в ЗМІ щодо того, що компанія всупереч власним обіцянкам продовжує діяльність в Росії, заявив, що не відмовився від планів піти з РФ і планує закрити операцію з продажу в першій половині 2023 року.

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