- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Допомогла критика? Heineken продав свої активи у Росії за 1 євро
Нідерландський пивоварний концерн Heineken завершив продаж своїх активів у Росії. Про це повідомила пресслужба компанії російському Forbes.
Зазначається, що акції Heineken у країні-агресорці було реалізовано за 1 євро, а покупець зобовʼязаний погасити внутрішньогрупову заборгованість російського бізнесу перед Heineken у розмірі 100 млн євро.
Як поінформувала нідерландська фірма, угода призведе до сукупного збитку в 300 млн євро. Право зворотного викупу не передбачено.
У рамках угоди новому власнику перейдуть всі активи Heineken, які залишилися в Росії, включаючи сім пивоварних заводів. На них протягом пів року припинять виробництво пива під брендом Amstel (бренд Heineken було виведено з РФ торік).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Однак покупець на три роки збереже ліцензії для низки регіональних брендів, які необхідні для безперервності бізнесу та схвалення угоди. У Heineken указали, що не будуть надавати підтримку цим брендам і отримувати будь-які доходи, роялті чи дивіденди з Росії.
Покупцем активів стала російська група "Арнест", яка займається виробництвом парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції в аерозольній упаковці.
Вихід Heineken із Росії
Про рішення повністю піти з Росії Heineken оголосив ще в березні 2022 року, пообіцявши передати російський бізнес новому власнику згідно з місцевими та міжнародними законами.
Однак майже рік потому, в лютому 2023-го, видання видання Follow The Money повідомило, що компанія продовжує діяльність в Росії, зокрема продаючи пиво своїх міжнародних брендів, таких як Amstel, і запускаючи нові продукти.
Російська філія Heineken за підсумками 2022 року заявляла, що досягли рекордних показників у багатьох сегментах.
Follow The Money вказувало, що таким чином Heineken порушує обіцянку не робити нових інвестицій у Росію. Зазвичай розробка, виробництво та маркетинг нових продуктів є дорогим процесом.
Після виходу цього матеріалу нідерландський концерн повідомив, що не відмовився від планів піти з РФ і планує закрити операцію з продажу в першій половині 2023 року, передавши російські активи "прийнятному покупцеві".
При цьому у Heineken наголосили, що між компанією та її бізнесом у Росії немає жодного грошового обміну, вона не отримує жодних дивідендів чи роялті.
Джерело фото: ua.depositphotos.com