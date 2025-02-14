Индекс украинских акций на Варшавской бирже вырос на 11,6%

Индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) в четверг, 13 февраля, отреагировал на начатые президентом США Дональдом Трампом накануне переговоры о завершении украино-российской войны ростом на 11,64%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как изменились показатели?

Согласно данным WSE, курс акций увеличился:

Coal Energy на 21,21%;

Milkiland – на 18,42%;

KSG-Agro – на 14,56%;

агрохолдинг "ИМК" на 13,49%;

агрохолдинг "Астарта" на 7,28%;

"Агротон" на 7,17%.

В настоящее время значение WIG-Ukraine достигло 509,54 пункта – это наивысшее значение с начала войны, когда за один день он провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта.

На 26,10% выросли в цене и акции крупнейшего украинского производителя масла "Кернел", не входящие в состав индекса из-за малого free-float. Курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП на лондонской фондовой бирже в четверг повысился на 8,39%. Еще быстрее росли в начале дня акции горно-рудной компании Ferrexpo – на 18,06% за первые два часа. Но публикация указа о введении санкций на крупнейшего их владельца Константина Жеваго привела затем к их падению — по результатам дня они прибавили в цене лишь 2,53%.

Справка

Варшавская фондовая биржа – фондовая биржа в Варшаве, которая была основана в 1817 году. По состоянию на сентябрь 2024 года на бирже котировались 410 компаний, в том числе 42 иностранных, рыночная капитализация которых составила 349,31 млрд евро, что делает ее крупнейшей фондовой биржей в Центральной и Восточной Европе.

Напомним, в 2023 году Варшавская биржа вслед за "Кернелом" исключила из индексов "Овостар Юнион". Причиной этого указано, что компания "Овостар" больше не соответствует критериям вышеперечисленных индексов, поскольку доля ее акций в свободном обращении (free-float) составляет менее 10%.