Варшавская биржа вслед за "Кернел" исключила из индексов "Овостар Юнион"

Акции агропромышленной группы "Овостар Юнион", являющейся одним из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, после сессии 26 сентября будут исключены из списка участников индексов WIG, WIG-CEE, WIG-food и WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже, передает "Интерфакс-Украина".

Причиной этого указано то, что компания "Овостар" больше не соответствует критериям вышеперечисленных индексов, поскольку доля ее акций в свободном обращении (free-float) составляет менее 10%.

Ранее же, после сессии 7 сентября, из индексов Варшавской биржи по той же причине были исключены акции еще более крупного украинского агрохолдинга "Кернел". В частности, они были выведены из индексов mWIG40, mWIG40TR, WIG140, WIG-ESG, WIG, WIG-food, WIG-CEE и WIG-Ukraine, а также CEEplus.

В результате в страновом индексе WIG-Ukraine останутся акции лишь шести украинских эмитентов, при этом на долю двух из них будет приходиться более 80% в корзине индекса. В настоящее время доля "Астарты" в индексе составляет 39,3%, ИМК – 26,9%, "Овостара" – 19,2%, Coal Energy – 5,5%, KSG Agro – 4,1%, "Агротона" – 3,2%, "Милкиленда" – 1,8%.

Индекс WIG-Ukraine начал рассчитываться с 4 мая 2011 года. За базовую отметку в 1000 пунктов было взято 31 декабря 2010 года. WIG-Ukraine представляет собой индекс совокупной доходности, поэтому при его расчете учитываются как цены акций, так и доходы от дивидендов и прав подписки. В настоящее время значение индекса составляет 246,1 пунктов, за понедельник он снизился еще на 2,77%.

По итогам сделки 13 сентября международная страховая группа Fairfax Financial Holdings (Канада) увеличила свою долю в "Овостар Юнион" с 17,5% до 27,5%. Одновременно из числа его акционеров выбыл пенсионный фонд Generali OFE под управлением польского Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., которому принадлежало 10,93% акций.

Предыдущий раз Fairfax Financial значительно увеличила долю в капитале "Овостар" – с 10,39% до 17,5% – по итогам сделки от 30 июня нынешнего года, когда продавцом выступил пенсионный фонд Allianz OPF. Еще ранее Fairfax существенно увеличил долю в компании в марте 2021 года – с 5,35% до 10,39%.

"Овостар Юнион" в середине июня 2011 года провела первичное размещение на Варшавской бирже 25% акций по 62 злотых за акцию и привлекла 33,2 миллиона долларов. Мажоритарный пакет ее акций в размере 67,93% находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко. В настоящее время акции также котируются по курсу 62 злотых за штуку.

В первом полугодии 2023 года "Овостар Юнион" получил 20,63 миллиона долларов чистой прибыли, тогда как аналогичный период 2022 года завершила с чистым убытком 19,78 миллиона долларов. Выручка агропроизводителя возросла на 56,8% до 88,69 миллиона долларов, что произошло преимущественно благодаря росту цен на продукцию.