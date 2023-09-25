Варшавська біржа слідом за "Кернел" виключила з індексів "Овостар Юніон"

Акції агропромислової групи "Овостар Юніон", яка є одним із провідних виробників яєць та яєчних продуктів в Україні, після сесії 26 вересня будуть виключені зі списку учасників індексів WIG, WIG-CEE, WIG-food та WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі, передає "Інтерфакс-Україна".

Причиною цього вказано те, що компанія "Овостар" більше не відповідає критеріям перерахованих вище індексів, оскільки частка її акцій у вільному обігу (free-float) становить менше 10%.

Раніше ж, після сесії 7 вересня, з індексів Варшавської біржі з тієї ж причини було виключено акції ще більшого українського агрохолдингу "Кернел". Зокрема, вони були виведені з індексів mWIG40, mWIG40TR, WIG140, WIG-ESG, WIG, WIG-food, WIG-CEE та WIG-Ukraine, а також CEEplus.

У результаті в індексі WIG-Ukraine залишаться акції лише шести українських емітентів, при цьому на частку двох із них припадатиме понад 80% у кошику індексу. Наразі частка "Астарти" в індексі складає 39,3%, ІМК - 26,9%, "Овостару" - 19,2%, Coal Energy - 5,5%, KSG Agro - 4,1%, "Агротону" - 3,2%, "Мілкіленда" - 1,8%.

Індекс WIG-Ukraine почав розраховуватись з 4 травня 2011 року. За базову позначку 1000 пунктів було взято 31 грудня 2010 року. WIG-Ukraine є індексом сукупної прибутковості, тому при його розрахунку враховуються як ціни акцій, так і доходи від дивідендів та прав підписки. На даний час значення індексу складає 246,1 пунктів, за понеділок він знизився ще на 2,77%.

За підсумками угоди 13 вересня міжнародна страхова група Fairfax Financial Holdings (Канада) збільшила свою частку в Овостар Юніон з 17,5% до 27,5%. Одночасно з його акціонерів вибув пенсійний фонд Generali OFE під управлінням польського Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, якому належало 10,93% акцій.

Попереднього разу Fairfax Financial значно збільшила частку у капіталі "Овостару" - з 10,39% до 17,5% - за підсумками угоди від 30 червня цього року, коли продавцем виступив пенсійний фонд Allianz OPF. Ще раніше Fairfax суттєво збільшив частку у компанії у березні 2021 року – з 5,35% до 10,39%.

"Овостар Юніон" у середині червня 2011 року провела первинне розміщення на Варшавській біржі 25% акцій по 62 злотих за акцію та залучила 33,2 мільйона доларів. Мажоритарний пакет її акцій у розмірі 67,93% перебуває у власності Prime One Capital Limited, яка контролюється гендиректором Борисом Бєліковим та головою ради директорів Віталієм Вересенком. Наразі акції також котируються за курсом 62 злотих за штуку.

У першому півріччі 2023 року "Овостар Юніон" отримав 20,63 мільйона доларів чистого прибутку, тоді як аналогічний період 2022 року завершив із чистим збитком 19,78 мільйона доларів. Виторг агровиробника зріс на 56,8% до 88,69 мільйона доларів, що сталося переважно завдяки зростанню цін на продукцію.