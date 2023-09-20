В Україні дорожчають курячі яйця: чи буде їх вдосталь в магазинах, і за якою ціною

В Україні прогнозують подорожчання яєць на 30% через сезонні фактори, ріст експортного попиту та складну ситуацію в енергосистемі. Delo.ua зібрало прогнози по вартості цього продукту харчування на осінь-зиму та встановило фактори, які впливатимуть на його ціноутворення.

Фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький спрогнозував, що протягом наступних двох кварталів вартість курячих яєць може зрости на 25-30% через наближення періоду холодів та ріст їх експорту в інші країни - за січень-серпень 2023 року він виріс на 95% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, до 35 тис. тонн. Таким чином, до кінця року середня вартість десятка яєць першої категорії може зрости до 50-52 грн, а найвищої - до 80 грн.

Однак наявні дані Держстату не показують якихось аномальних змін в цьому році в порівнянні з 2022 роком. Згідно з державною статистикою, середні ціни на десяток яєць першої категорії змінювались в майже трикратному діапазоні:

Період Ціна за десяток, грн лютий-2022 33,4 травень-2022 19,4 (мінімум з початку повномасштабної війни) серпень-2022 28,5 вересень-2022 35,1 жовтень-2022 57,0 листопад-2022 63,3 (максимум з початку повномасштабної війни) грудень-2022 62,0 лютий-2023 61,9 квітень-2023 57,8 червень-2023 42,4 липень-2023 39,0 серпень-2023 39,0

Таким чином, навіть якщо прогноз експерта справдиться і до кінця 2023 року ціни на десяток яєць першої категорії зростуть до 50-52 грн, вони все одно не досягнуть минулорічних показників , опублікованих Держстатом.

Ритейл очікує сезонного подорожчання яєць

Продовольчий ритейлер "ЕКО маркет" в коментарі для видання наводить власну статистику - станом на вересень 2023 року ціни на нефасовані яйця в мережі складали 3,49-4,09 грн/шт., і 50,99-76,50 грн за десяток яєць в упаковці.

Якщо порівнювати нинішню динаміку з цінами вересня 2022 року, коли мінімальна ціна нефасованого яйця була 3,15 грн/шт. і 36,49 грн за десяток в упаковці, то в вересні-2023 зростання склало відповідно 10% та 40%.

Найнижчі ж ціни по мережі на нефасовані яйця були у травні 2023 року – 1,99 грн/шт., а найвищі у жовтні-2022 – 6 грн/шт. Стосовно яєць в упаковці, то мінімальна ціна зафіксована у вересні 2022 року - 36,49 грн за десяток, а максимальна у березні 2023 року – 109,90 грн.

Іншим важливим питанням на ринку курячого яйця є наявність товару на полицях магазинів. Наприклад, на вихідних 16-17 вересня кореспондент видання не зміг придбати яйця в одному з київських магазинів. Втім, вже наступного дня полиці закладу були заповнені товаром.

Пустий холодильник в одному з київських магазинів. Фото: Delo.ua

Наразі "ЕКО маркет" не фіксує перебоїв з поставками курячого яйця або його дефіцитом . Проте варто розуміти, що ситуація не є статичною - порушення логістики, скорочення поголів’я курей і обсягів виробництва або перебої в електропостачанні можуть змусити виробників скоротити виробничі плани для уникнення можливих втрат.

"Стосовно прогнозів на майбутнє, то, зазвичай, на холодну пору року ціни на яйця ростуть. Ми вже зараз спостерігаємо тренд на підвищення їх вартості. Тому можна прогнозувати, що надалі нам також варто очікувати на продовження цієї тенденції", - додають в департаменті.

Щоб підтримати українського покупця, ритейлер також обіцяє продавати нефасовані яйця за близькою до собівартості ціною, оскільки вони є продуктом підвищеного соціального значення.

Драйвером здорожчання яєць є дорогі енергоресурси

Ціноутворення курячого яйця в цьому сезоні визначатиметься в першу чергу ростом цін на енергоресурси , стверджують в асоціації "Союз птахівників України" (СПУ).

З 1 липня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові максимальні граничні ціни на ринку електроенергії (price caps), підвищивши їх на 40-80% залежно від годин постачання. Це призвело до здорожчання електроенергії для кінцевих промислових споживачів, і, відповідно, росту цін на більшість споживчих товарів. За даними СПУ, в липні-2023 середньозважена ціна купівлі-продажу енергоресурсу на ринку на добу наперед (РДН) зросла на 23,5% – з 2971,41 грн/МВт*год до 3669,87 грн/МВт*год, а в серпні ще на 13,4% до 4162,23 грн/МВт*год. Таким чином, вартість 1 КВт електроенергії для промислових споживачів у липні-2023 зросла проти червня на 18-20%, у серпні ще на 11-12%, і у вересні зросте ще мінімум на 10%. Ставка ПДВ на нафтопродукти з 1 липня 2023 року була повернута до довоєнного рівня - з 7% до 20%, акциз на бензин – до €213 за 1000 літрів, на дизпальне – до €139,5. Наслідком цього стало подорожчання пального з початку липня до кінця серпня більш ніж на 30%, що спровокувало ланцюгову реакцію по збільшенню складових собівартості виробництва м’яса і яєць. Крім того, після періоду відносно стабільних цін на природній газ, у серпні його ціна для промислових споживачів зросла в середньому на 8%, а контрактні ціни на вересень на 18-20% перевищують серпневі показники і становлять від 20-21,5 тис. грн. за 1 000 м³. Як саме вартість енергоресурсів відображається на птахівництві? (Приховати)

Стрімке підвищення цін на енергоносії на більш ніж 30% протягом липня-серпня 2023 року призвело до росту собівартості виробництва продукції птахівництва. Через це виробники вже зараз будуть вимушені підвищувати оптово-відпускні ціни для покриття власних виробничих витрат.

Через ріст вартості енергоносіїв і невизначеність перспектив стабільного та безперебійного електропостачання цієї осени і зимою, галузь стикнулась з питанням економічної доцільності надалі нарощувати поголів’я птиці та виробництво продукції птахівництва. В країні поглиблюються песимістичні настрої щодо необхідності подальшого відновлення і розвитку підприємств галузі , зазначив в коментарі для видання виконавчий директор СПУ Сергій Карпенко.

Вирощування ремонтного молодняку курей-несучок потребує значних затрат енергоресурсів, і протягом 5 місяців виробники вкладаються в утримання птиці без отримання продукції. Тому виробники завжди оцінюють ризики і доцільність посадки птиці на вирощування, особливо в холодну пору року, маючи ще й ризики позапланових відключень електроенергії". Сергій Карпенко виконавчий директор СПУ

Загалом, після шоку перших місяців полномасштабного вторгнення РФ, знищення частини підприємств і тимчасової окупації частини території країни, ріст поголів'я птиці почався ще восени 2022 року. За цей час відновили роботу фабрики в Вінницькій і Полтавській областях, раніше законсервовані через збитковість. Відновлюється поголів’я на підприємствах Чернігівської, Харківської і Сумської областей, уточнив експерт.

Через закриття Держстатом даних по виробництву продукції птахівництва і поголів'я домашньої птиці неможливо робити якісь оцінки, доступна лише статистика по окремим компаніям. Холдинг "Авангард", до війни найбільший український виробник яєць, проігнорував запити видання, також компанія не публікує дані про свою діяльність.

Яйця в асортименті. Фото: Delo.ua

Інший великий виробник яйця курячого - "Овостар Юніон" (його продукція маркована ТМ "Ясенсвіт") за 2022 рік скоротив виробництво до 1,55 млрд шт. (-9% до 2021 року). За першу половину 2023 року обсяг отриманої продукції просів ще на 8% в порівнянні з першим півріччям минулого року - до 732 млн шт.

При цьому у компанії зберігається тенденція до відновлення поголів'я курей, хоча останнім часом вона поступово сповільнюється:

Дата Поголів'я "Овостар Юніон", млн голів Зміна в % до попереднього значення груднень-2021 8,4 - червнень-2022 6,26 -25% грудень-2022 7,2 +15% червень-2023 7,3 +1,3%

Нарощуванню експорту яєць заважає складна логістика

Згідно з даними S hareuapotential , з України протягом січня-липня 2023 року експортовано 30 тис. тонн яєць на суму $40 млн. За сім місяців об'єми поставок перевищили показники всього 2022 року, коли відвантаження на зовнішні ринки досягли 27 тис. тонн на $42 млн.

Якщо оцінювати експортні показники окремих компаній, то у "Овостара" статистика демонструє ріст - за перше півріччя 2023 року за кордон продано 208 млн яєць, або 72% від всього довоєнного 2021 року.

Період Експорт яєць "Овостар Юніон", млн шт. Зміна в % до попереднього значення 2021 рік 290 - 2022 рік 264 -9% перше півріччя 2022 року 128 - перше півріччя 2023 року 208 +62%

Ріст експорту яєць не стане причиною скорочення відвантажень на український ринок і не призведе до локального дефіциту, пояснює Сергій Карпенко.

Жодного разу в Україні не було дефіциту яєць - особливо зараз, коли маємо суттєве скорочення обсягів їх внутрішнього споживання. Нам потрібно буде експортувати все, що буде вироблятися понад сьогоднішні обсяги". Сергій Карпенко виконавчий директор СПУ

Основні фактори, що заважають українському виробнику масштабувати експортні поставки, наступні:

Складна і дорога логістика в умовах заблокованих українських морпортів, вартість якої іноді сягає 25% вартості товару;

вартості товару; Суттєве здешевшання яйця курячого на деяких традиційних експортних ринках. В деяких країнах воно коштує дешевше, ніж в Україні, що стримує експорт.

Є і позитивні фактори, що стримують ріст ціни яйця

Крім дорогих енергоресурсів ринок курячого яйця зараз стримує ряд інших факторів, наприклад, наявність в Україні зернових культур в достатній кількості і за прийнятними цінами . Саме вони є основою рецептури комбікормів для відгодовування птиці.

"З позитивного потрібно відмітити наявність запасів зернових, що є додатковим фактором стримування росту цін на продукцію тваринництва, зокрема, птахівництва. Підтвердженням цього є те, що з червня по серпень споживчі ціни на м'ясо птиці згідно з Держстатом зросли лише на 3% (з 88,69 грн/кг до 91,43 грн/кг), а на яйця - знизились на 8% (42,4 грн/кг до 39 грн/кг)", - зазначив Сергій Карпенко.

Що стосується ситуації з комбікормами, то на його собівартість зараз впливають два основні фактори: здорожчання електроенергії "тягне" за собою і комбікорми. Водночас, здешевлення зернових через складнощі з їхнім експортом стримують ріст цін на комбикорм. Загалом, подальша динаміка зміни його вартості буде залежати від розвитку ситуації на зерновому ринку в найближчій перспективі.

Експерт пояснив, що на ріст цін на яйця в цьому сезоні стримують наступні фактори: