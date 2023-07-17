Україна заборонила ввезення курятини та яєць із Польщі

Україна запроваджує обмеження на ввезення інкубаційних яєць, птиці та продуктів із неї з Республіки Польща через реєстрацію в країні хвороби Ньюкаса.

Про це повідомила пресслужба східного міжрегіонального управління Державної служби України з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Фактично ввезення продукції заборонили, обмеження не поширюється лише на продукти, що пройшли обробку методом, що гарантує знищення збудника Ньюкаса .

Процедура має відбуватися відповідно до вимог про ввезення на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх обробки, переробки, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства №553 від 16 листопада 2018 року.

Хвороба Ньюкасла, є небезпечним вірусним захворюванням птахів, багато в чому нагадує високопатогенний пташиний грип. Смертність від неї становить 100%. Перший спалах за 50 років був виявлений 11 липня 2023 року в Білостоцькому повіті, на комерційній фермі, яка утримувала 43 410 курей на забій.

Симптоми хвороби Ньюкасла

розлади дихальної системи;

порушення роботи травної системи, іноді і нервової системи;

петехії і виразки шлунка і кишечника;

кривавий пронос;

задишка;

тремтіння м'язів;

параліч ніг і крил.

Нагадаємо, раніше МінАПК ініціювало перед урядом України відновлення ветеринарного контролю на молоко та молочні продукти з Республіки Польща. До цього Спілка молочних підприємств України закликала Кабмін до заборони імпорту молочної продукції з Польщі. Однак саме ця ідея здивувала молочників.