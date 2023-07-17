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Україна заборонила ввезення курятини та яєць із Польщі
Україна запроваджує обмеження на ввезення інкубаційних яєць, птиці та продуктів із неї з Республіки Польща через реєстрацію в країні хвороби Ньюкаса.
Про це повідомила пресслужба східного міжрегіонального управління Державної служби України з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.
Фактично ввезення продукції заборонили, обмеження не поширюється лише на продукти, що пройшли обробку методом, що гарантує знищення збудника Ньюкаса.
Процедура має відбуватися відповідно до вимог про ввезення на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх обробки, переробки, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства №553 від 16 листопада 2018 року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Хвороба Ньюкасла, є небезпечним вірусним захворюванням птахів, багато в чому нагадує високопатогенний пташиний грип. Смертність від неї становить 100%. Перший спалах за 50 років був виявлений 11 липня 2023 року в Білостоцькому повіті, на комерційній фермі, яка утримувала 43 410 курей на забій.
Симптоми хвороби Ньюкасла
- розлади дихальної системи;
- порушення роботи травної системи, іноді і нервової системи;
- петехії і виразки шлунка і кишечника;
- кривавий пронос;
- задишка;
- тремтіння м'язів;
- параліч ніг і крил.
Нагадаємо, раніше МінАПК ініціювало перед урядом України відновлення ветеринарного контролю на молоко та молочні продукти з Республіки Польща. До цього Спілка молочних підприємств України закликала Кабмін до заборони імпорту молочної продукції з Польщі. Однак саме ця ідея здивувала молочників.