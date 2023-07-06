Найбільшими імпортерами української молочної продукції є Молдова, Польща та Бангладеш

В червні експорт українських молочних товарів демонструє незначне зменшення. За перший місяць літа було експортовано 10,2 тис. т на $ 23,3 млн, що на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Зазначається, що переважна більшість продукції - 65%, було продано не на ринки ЄС. Наразі найбільшими імпортерами української молочної продукції є три країни: Молдова (28,6%), Польща (18,5%), Бангладеш (6,2%).

“Порівнюючи червень 2022 та 2023 років, спостерігаємо незначне збільшення в експорті поставок морозива, маслянки (коагульовані молоко, кефір) та сухого молока. Обсяги зросли на 34%, 16% та 16%, відповідно"- зазначає аналітик УКАБ Максим Гопка.

За його словами, основними покупцями морозива залишаються – Молдова, Польща, Німеччина, Ізраїль, маслянки та коагульованого молока – Молдова (95%), а сухого молоко – Польща, Бангладеш, Ізраїль, Болгарія.

Всі інші групи молочних товарів продемонстрували скорочення експорту в фізичному обсязі та фінансовій торгівлі (дані в порівнянні червня 2023/2022):

Молоко та вершки, незгущені – 1,8 тис. т, що менше на -33% у фізичному та -29% у вартісному показнику;

Молочна сироватка – 1,3 тис. т, -14% у фізичному та -55% у вартісному показнику;

Масло вершкове – 727 тис. т, -20% у фізичному та -34% у вартісному показнику;

Сири – 574 т, без змін у фізичному об’ємі, проте -34% у вартісному показнику.

За даними моніторингу УКАБ, закупівельні ціни на молочну сировину протягом червня були стабільними: середньозважена ціна трьох ґатунків становила 11,35 грн/кг.

Загалом в Україні у 2023 році за січень-травень було вироблено 2896,4 тис. т молока, що на 4,6% менше, ніж в минулому році. За травень валовий надій молока становить 751,4 тис. т.

Найбільші обсяги виробництва молока за 5 місяців фіксуються в таких областях: Полтавська (181 тис. т), Черкаська (145,4 тис. т), Чернігівська (106,5 тис. т).

Зауважимо, тепер українські виробники молока та молочних продуктів можуть експортувати їх до Канади. Відкриття канадського ринку для української “молочки” дозволить підприємцям заробити додаткові кошти, а отже зміцнить економіку України.

Наразі для українських виробників молока і молокопродуктів відкриті ринки 31 країни, а саме - Європейський Союз, Євразійський Союз, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Боснія та Герцоговина, Великобританія, Домініканська Республіка, Ізраїль, Ірак, Йорданія, Канада, Катар, Кенія, Китай, Кувейт, Республіка Ліван, Лівія, Марокко, Молдова, ПАР, Північна Македонія, Саудівська Аравія, Таджикистан, Туніс, Туреччина, Туркменістан, Узбекистан, Чорногорія, Японія.

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