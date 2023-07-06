Крупнейшими импортерами украинской молочной продукции являются Молдова, Польша и Бангладеш

В июне экспорт украинских молочных товаров демонстрирует незначительное сокращение. За первый месяц лета было экспортировано 10,2 тыс. т на 23,3 млн. долларов, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Отмечается, что большинство продукции - 65%, было продано не на рынки ЕС.

В настоящее время крупнейшими импортерами украинской молочной продукции являются три страны: Молдова (28,6%), Польша (18,5%), Бангладеш (6,2%).

“Сравнивая июнь 2022 и 2023 годов, наблюдаем незначительное увеличение в экспорте поставок мороженого, масленки (коагулированные молоко, кефир) и сухого молока. Объемы выросли на 34%, 16% и 16% соответственно" - отмечает аналитик УКАБ Максим Гопка.

По его словам, основными покупателями мороженого остаются Молдова, Польша, Германия, Израиль, масленки и коагулированного молока – Молдова (95%), а сухого молока – Польша, Бангладеш, Израиль, Болгария.

Все остальные группы молочных товаров продемонстрировали сокращение экспорта в физическом объеме и финансовой торговле (данные по сравнению июня 2023/2022):

Молоко и сливки, несгущенные – 1,8 тыс. т, что меньше -33% в физическом и -29% в стоимостном показателе;

Молочная сыворотка – 1,3 тыс. т, -14% по физическому и -55% по стоимостному показателю;

Масло сливочное – 727 тыс. т, -20% по физическому и -34% по стоимостному показателю;

Сыры – 574 т, без изменений в физическом объеме, однако –34% в стоимостном показателе.

По данным мониторинга УКАБ, закупочные цены на молочное сырье в течение июня были стабильными: средневзвешенная цена составляла 11,35 грн/кг.

В целом в Украине в 2023 году за январь-май было произведено 2896,4 тыс. т молока, что на 4,6% меньше, чем в прошлом. За май валовой надой молока составляет 751,4 тыс. т.

Наибольшие объемы производства молока за 5 месяцев фиксируются в трех областях: Полтавская (181 тыс. т), Черкасская (145,4 тыс. т), Черниговская (106,5 тыс. т).

Напомним, теперь украинские производители молока и молочных продуктов могут экспортировать их в Канаду. Открытие канадского рынка для украинской "молочки" позволит предпринимателям заработать дополнительные средства, а значит, укрепит экономику Украины.

В настоящее время для украинских производителей молока и молокопродуктов открыты рынки 31 страны, а именно – Европейский Союз, Евразийский Союз, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Босния и Герцоговина, Великобритания, Доминиканская Республика, Израиль, Ирак, Иордания, Канада, Катар, Кения, Китай, Кувейт, Республика Ливан, Ливия, Марокко, Молдова, ЮАР, Северная Македония, Саудовская Аравия, Таджикистан, Тунис, Турция, Туркменистан, Узбекистан, Черногория, Япония.

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