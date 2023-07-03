Обзор рынка украинского мороженого на второй год войны: хватит на всех, был бы спрос

Мороженое является одним из популярнейших десертов как в мире, так и в Украине, а производство и экспорт этого товара с высокой добавленной стоимостью может принести хороший доход предпринимателям. Редакция Delo.ua пообщалась с экспертами, чтобы разобраться с состоянием отрасли за время полномасштабной войны и выделить основные тренды.

Хотя мороженое и является сезонным продуктом, его потребляют не только там, где есть жара – в северных странах это лакомство любит и едят гораздо больше, чем в теплых широтах.

Согласно рейтингу издания World Maps, по количеству съеденного за год мороженого в мире лидирует Новая Зеландия с показателем 28,4 л на человека. Далее следуют США – 20,8 л и Австралия - 18 л .

Среди европейцев мороженое активно потребляют в северных странах – на одного финна в среднем приходится 14,2 л в год, на жителя Швеции – 12 л, Дании – 9,8 л, Ирландии – 8,4 л. При этом в Италии, стране с более жарким климатом, ежегодное потребление мороженого составляет 8 л .

В свою очередь, украинцы в среднем съедают за год чуть больше 2 л мороженого.

В общей сложности, более 60% мирового рынка мороженого приходится на рынки США и Западной Европы, его емкость превышает $5 млрд в год с ежегодным ростом около 2%. Основными глобальными игроками являются компании Unilever (16% мирового производства) и Nestle (10%).

Какие тренды по Украине?

Главная проблема отрасли – сокращение спроса из-за выезда населения

Собеседник издания Максим Фастеев, ведущий аналитик агентства "Инфагро" отмечает, что наращивать производство мороженого в Украине не проблема , все "упирается" в сокращение спроса на него внутри страны из-за миграции за границу не менее 7 млн украинцев. Кроме того, люди стали меньше тратить денег на сладости.

По словам эксперта, в Украине за время полномасштабной российской агрессии не зафиксировано уничтожение или оккупация крупных заводов отрасли, поэтому украинские операторы готовы наращивать производство мороженого сразу после возвращения спроса на него.

Максим Фастеев напомнил, что рынок мороженого сложно оценивать в цифрах, поскольку с началом полномасштабного российского вторжения Госстат и Государственная таможенная служба приостановили публикацию статистической информации по всем категориям мороженого.

Опосредованно об объемах падения рынка можно судить по сокращению промышленного потребления сырого молока для последующей переработки – за 2022 год оно сократилось на 28%. Примечательно, что на этот показатель повлияли следующие факторы – миграция населения и временная оккупация части территории страны привели к сокращению индустриального рынка молока на 20%, тогда как остальные 8% падения спровоцировал рост инфляции и факторы снижения покупательной способности.

Даже в условиях войны не происходит переход покупателя на самое дешевое мороженое.

Эксперт объясняет, что для существенного удорожания молока в стране нет причин. Инфляция молочных продуктов за время войны была наименьшей среди всех продуктов животноводства – мяса, яиц, жиров животного происхождения, а также растительных жиров. Поэтому у производителя сейчас нет оснований резко увеличивать цену мороженого на полке, поскольку ингредиенты для его производства – сырое молоко, сухое молоко, масло сливочное и растительные жиры, с начала войны дорожали менее интенсивно по сравнению с другими отраслями пищепрома.

С другой стороны, покупатели все же экономят на мороженом, но это проявляется не в покупке самых дешевых "стаканчиков", а в росте спроса на продукцию в большей таре , у которой более низкая удельная цена за килограмм.

Я не вижу причин для перехода на самые дешевые порции. То есть, мороженое в больших "ведрах" или "колбасах" — это и самый дешевый и наименее рентабельный для завода сегмент, рассчитанный на большие объемы продаж при небольшой наценке. Но заводы с удовольствием такую продукцию производят. Максим Фастеев ведущий аналитик "Инфагро"

Сезонность позволила производителям мороженого легче перенести блэкауты.

Аналитик отмечает, что у производителей мороженого отсутствуют какие-либо серьезные специфические проблемы по сравнению с "молочниками", и, по большому счету, другими отраслями украинского АПК. Аварийные отключения электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов не так сильно повлияли на производителей мороженого, как на молокоперерабатывающие заводы – этой отрасли помог фактор сезонности. Благодаря сезонному сокращению производства мороженого минувшей осенью и зимой, когда украинская энергосистема находилась под жесточайшими обстрелами россиян, заводы смогли несколько сэкономить на производственных процессах и работе холодильного оборудования.

"Проблема охлаждения зимой не так касалась производителей мороженого, в отличие от производителей свежей молочной продукции или масла, где также возможна "холодная" технологическая цепочка. Эта сезонность несколько помогла им пройти зиму с небольшими потерями, а основные продажи сориентировать на летний период", - уточнил Максим Фастеев.

Кроме того, производители мороженого, как и вся молочная отрасль Украины, ощутила на себе положительное влияние постепенного возвращения украинцев из-за границы, что позволило производителям работать более-менее уверенно.

В свою очередь, холодный май негативно отразился на продажах мороженого, однако последние несколько недель ситуация в отрасли относительно стабилизировалась.

Война мешает заводам эффективно заготавливать сырье.

Эксперт объясняет, что мороженое – пищевой продукт с сильно выраженной сезонностью, его основные продажи приходятся на май-сентябрь с вызванным погодными факторами пиком в июне-июле. Соответственно, его производство сконцентрировано на пиковые летние месяцы, но подготовка к сезону начинается весной, когда заводы закупают сухое молоко и масло, главное сырье для производства мороженого.

На сыром молоке работают не более пяти предприятий по всей стране, непосредственно закупающих сырое молоко и сразу его перерабатывающих в мороженое. Но чаще всего оно производится именно из сухого молока. Максим Фастеев ведущий аналитик "Инфагро"

Сейчас горизонт планирования бизнеса сокращается, и в условиях экономических проблем и войны в стране предприятия отрасли не могут позволить себе подготовительные периоды - компании запасаются сырьем "с сегодня на завтра". Они проводят "оперативную", а не стратегическую хозяйственную деятельность, и разрабатывают планы продолжительностью не более одного месяца.

Что имеем с экспортом мороженого?

По данным собеседника издания Дмитрия Крошки, главы межотраслевой Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ), украинское мороженое хорошо продавалось на внешних рынках даже во время пандемии COVID-19, и российская агрессия тоже существенно не повлияла на объемы поставок . По итогам 2022 года страна экспортировала в натуральном измерении на 8% меньше мороженого – 6,9 тыс. тонн против 7,4 тыс. тонн в 2021 году, тогда как выручка выросла на 5% – до $19,5 млн .

Экспорт мороженого за последние 5 лет. Источник: Украинская ассоциация аграрного экспорта, https://uaexport.org/2023/05/16/eksport-moroziva-prodovzhuye-prinositi-stabilni-dohodi/

Ее основными торговыми партнерами в прошлом году стали Молдова – $5 млн, Германия – $3 млн, Израиль – $2 млн, Польша – $2 млн, Литва – $1 млн, Болгария – $1 млн, Китай – $1 млн. Также мороженое экспортировалось в США, Ирак, Сенегал, ОАЭ, Габон, Кот-д'Ивуар. Примечательно, что из-за изменения условий для логистики и остановки морских перевозок экспорт этого продукта в Евросоюз увеличился на 30%, в итоге превысив $9 млн.

В число топ-10 мировых стран-экспортеров мороженого по итогам 2022 года вошли преимущественно европейские страны:

Германия – 201 тыс. тонн;

Франция – 156 тыс. тонн;

Бельгия – 155 тыс. тонн;

Нидерланды – 122 тыс. тонн;

Польша – 110 тыс. тонн;

Италия – 90 тыс. тонн;

США – 73 тыс. тонн;

Таиланд – 59 тыс. тонн;

Испания – 58 тыс. тонн;

Венгрия – 49 тыс. тонн.

Таким образом, Украина с ее почти 7 тыс. тонн экспорта разместилась в середине четвертой десятки крупнейших производителей мороженого. Но это неплохой результат , учитывая, что для мороженого сейчас недоступна морская логистика "зерновым коридором", по которой может экспортироваться только сельхозсырье. То есть, за год Украина на треть увеличила свое присутствие на европейском рынке, потеряв в результате традиционные рынки стран Азии и MENA .

Дмитрий Крошка объясняет, что именно возвращение украинского мороженого на ближневосточные и азиатские рынки сейчас является ключевой задачей для производителей. При отсутствии контейнерной логистики через порты Одессы сейчас рассматривается вопрос создания нового рынка малых контейнерных перевозок , когда фрахтуются не большие суда класса Panamax с емкостью в тысячи тысяч контейнеров, а маленькие – по 200-500 единиц.

Сегодня работает азербайджанская морская линия, по которой контейнеры от румынской Констанцы движутся в Среднюю Азию. Украинский экспортер Risoil также планирует нишевые культуры экспортировать в контейнерах, думает о запуске контейнерной линии. То есть этот тренд фактически демонстрирует то, что проблема с логистикой рано или поздно будет решена. Дмитрий Крошка глава Украинской ассоциации аграрного экспорта

Таким образом, не только зерновики, но и украинские экспортеры пищевых продуктов. надеются решить вопрос экспорта еще до окончания войны - просто после украинской победы возобновятся отправки крупных судов-контейнеровозов по наиболее выгодным маршрутам. Если война продлится на год и больше, то за это время экспортеры украинского мороженого успеют найти дешевую возможность поставлять продукцию, например во Вьетнам, куда экспорт сейчас остановлен. Главное – украинские производители мороженого способны конкурировать с глобальными компаниями из той же Испании или Италии.

Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) планирует до 20 сентября 2023 года открыть морские грузоперевозки фидерным судном на линии Констанца – Батуми (Грузия). Предполагается, что в дальнейшем фидерные контейнерные перевозки будут выполняться трижды в месяц с периодичностью 10 дней. Если спрос на морские контейнерные перевозки между портами Румынии и Грузии будет расти, количество рейсов увеличится. Открытие фидерной линии рассчитано на обслуживание транзитных контейнерных грузов, которые будут производиться по направлениям Китай – Европа, а также Центральная Азия – Европа. Азербайджанские логисты подсчитали, что открытие новой фидерной линии позволит сократить время доставки контейнерных грузов из Китая и Европы, тем самым повысив популярность транскаспийского международного транспортного коридора, а также увеличить транзитные контейнерные грузоперевозки по территории Азербайджана. Фидерные контейнерные перевозки – это использование небольших по емкости контейнеровозов для транспортировки контейнеров с больших портов на небольшие расстояния, а также в обратном направлении – для консолидации грузов в больших контейнерных хабах для последующей перегрузки их на крупные океанские контейнеровозы. В этом плане новая фидерная линия может составить конкуренцию украинским портам, прежде всего Одессе и Южному. Которые могли рассчитывать на часть контейнеропотока, пока в Грузии не будет построен глубоководный порт Анаклиа, способный принимать и обрабатывать крупные контейнеровозы океанского класса. Больше о маршруте из Констанцы в Азию (Приховати)

Конкурентоспособность мороженого определяет не только себестоимость молока

Дмитрий Крошка напоминает, что производителей молока в Европе дотирует правительство, и это существенно отражается на его цене. Однако, мороженое является готовым для употребления продуктом, себестоимость которого формирует более двух десятков видов сырья и товаров . К примеру, развитая деревообрабатывающая промышленность Украины предлагает дешевые деревянные палочки для мороженого, мукомольные предприятия позволяют закупать дешевые вафельные стаканчики, украинская упаковка, фруктовые или ягодные начинки также обходятся дешевле европейских аналогов.

Согласно данным телеграмм-канала Максима Фастеева, молочное сырье в Украине сейчас также дешевле европейского - цены на пару "сухое обезжиренное молоко" (СЗМ)/"масло" на четверть ниже по сравнению с ЕС, а спотовая стоимость сырого молока на 7% ниже европейской.

Сравнение цен на сырое молоко и СЗМ/масло в Украине и ЕС. Источник: https://t.me/UA825/214

Многие производители не видят смысла экспортировать мороженое

Дмитрий Крошка уточняет, что многие украинские производители мороженого не налаживают поставки своей продукции заграницу по объективным причинам, таким как отсутствие менеджмента, хорошо понимающего желания иностранных потребителей, и способного грамотно подстраивать производство под нужды покупателя.

"Не хватает специалистов, которые бы владели крутым уровнем английского языка, профессионалов в области мороженого, которые могли бы продавать его по всему миру. Кадровая проблема очень сильна, хотя она и решится со временем - наша молодежь растет, учит английский и развивается", - объясняет эксперт.

Поэтому компании сами берут на стажировку выпускников профильных университетов, устраивают им заграничные командировки для обмена опытом, потому что другой возможности подготовить персонал для эффективной работы с иностранным рынком не существует. Учитывая сложность подготовки персонала, сложную и дорогостоящую логистику (доставить в центр ЕС партию из, например, Житомира, стоит вдвое дороже, чем из Варшавы), украинские производители фокусируются на внутреннем рынке .

Глава УААЭ объясняет, что в целом вопрос наращивания экспорта украинского мороженого - это эволюционный путь, который страна рано или поздно пройдет . Чтобы украинское мороженое продавалось по всему миру, нужно просто экспортировать его много лет, работая над узнаваемостью бренда, решить логистические проблемы и пережить войну.

Нарастить экспорт мороженого в ЕС позволила отмена пошлин для Украины

В апреле 2022 года Еврокомиссия решила на год убрать все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также остановить действие антидемпинговых тарифов – средств, применяемых государством для развития собственных производителей из-за таможенных ограничений для импортеров. Мороженое - готовый пищевой продукт, поэтому на него не распространялись квоты, но действовали пошлины, отмена которых позволила нарастить экспорт в ЕС на 30% только за 2022 год.

Отмена пошлин создала благоприятную ценовую конъюнктуру для украинских экспортеров, что принесло хорошие результаты, особенно с учетом гибкости технологии его производства. В отличие от фруктов, которые нужно годами продвигать на зарубежных рынках, мороженое позволяет постоянно менять рецептуру и наполнение продукта, тем самым подстраиваясь под запрос европейского потребителя и конкурируя с местными производителями.

Поэтому мы видим, что сегодня Украина активно заходит на рынок Евросоюза. Ключевое преимущество Украины – именно ее гибкость, наш бизнес быстро подстраивается под условия рынка. Дмитрий Крошка глава УААЭ

Работа заводов существенно зависит от страны назначения конечной продукции.

По словам главы ассоциации, из-за разницы в стандартизации в Украине мороженое производят по сути по двум видам требований – местным для внутреннего рынка, и европейским для экспортных контрактов. То есть, на одном предприятии может параллельно работать две линии - одна для местного потребителя, и другая – экспортная.

"Разница в требованиях к деятельности и технологии стандартизации Евросоюза и Украины заключается в том, что ЕС регламентирует, как делать нельзя. Там директивы говорят, например, что нельзя делать порцию мороженого на палочке весом более 2 кг. То есть все остальное делать можно "А украинская система стандартизации построена наоборот: она говорит, что мороженое может быть только в порциях по 100 г, 150 г и 200 г. Поэтому для разных рынков мороженое делается по соответствующим стандартам", - объясняет Дмитрий Крошка.

Зачастую в Украине производится вообще не сертифицированное по внутреннему ДСТУ мороженое, полностью ориентированное на экспортные рынки.

Может ли импортное мороженое захватить рынок Украины?

Однозначно, нет , отмечает Максим Фастеев Импортное мороженое в Украине традиционно "не делает погоды". Так, в довоенном 2020 году страна экспортировала 6,74 тыс. тонн мороженого, тогда как импортировала 1,03 тыс. тонн. Но в Украине традиционно потребляется мороженое собственного производства, а импорт занимал нишу в 1-2% рынка.

"В прошлом году импорт дополнительно сократился на 60%, но, опять же, по оценкам "Инфагро", потому что официальная статистика недоступна. То есть для нас приоритетным является внутренний рынок и экспорт. Импорт вдобавок еще и стал дороже из-за инфляции гривны, курса валют и сложной логистики ", – объяснил эксперт.