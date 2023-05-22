ЗАЭС перешла в режим блекаута после очередных российских обстрелов: может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира

В результате бессмысленного террористического обстрела армии страны-агрессора РФ в ночь на 22 мая в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, из которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Там отметили, что уже в седьмой раз с начала оккупации рашистскими террористами украинской станции, ЗАЭС переходит в режим блекаута.

"После потери внешнего питания, жизненно необходимого для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на десять суток. Обратный отсчет начался", - подчеркнули в "Энергоатоме".

В ведомстве подчеркнули, что в случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

"Дальнейшая оккупация ЗАЭС Россией, господство на ней нелегитимного неподготовленного рашистского руководства, не несущего никакой ответственности за ядерную и радиационную безопасность объекта, постоянно ухудшает условия поддержания станции на грани ядерной и радиационной аварии", - отмечают в "Энергоатоме".

Там еще раз призывали, что ядерный терроризм России должен немедленно остановиться, а захватчики должны покинуть территорию станции и города-спутника Энергодара.

"ЗАЭС немедленно должно вернуться под полный контроль законного оператора - Энергоатома, с последующим приведением станции в нормальный режим эксплуатации с восстановлением ядерной и радиационной безопасности объекта", - отметили в "Энергоатоме".

Там убеждены, что в настоящее время срочно необходимы действия всего международного сообщества для вывода рашистских террористических группировок с территории Запорожской АЭС, передачи ее под полный контроль компетентного легитимного оператора – украинского "Энергоатома" и восстановления условий сохранения ядерной, радиационной и физической безопасности ядерного объекта.

Напомним, что российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности .

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее заявил об угрозе ядерной аварии на ЗАЭС и призвал к срочным действиям. Он планирует в мае представить Совету Безопасности ООН соглашение с Россией и Украиной о защите Запорожской АЭС.