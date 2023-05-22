ЗАЕС перейшла в режим блекауту після чергового російського обстрілу: може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу

Внаслідок безглуздого терористичного обстрілу армії країни-агресора РФ в ніч на 22 травня о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Там зауважили, що вже всьоме з початку окупації рашистськими терористами української станції, ЗАЕС переходить в режим блекауту.

"Після втрати зовнішнього живлення, яке життєво необхідне для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався", - підкреслили в "Енергоатомі".

У відомстві наголосили, що в разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу, може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

"Подальша окупація ЗАЕС Росією, панування на ній нелегітимного непідготовленого рашистського керівництва, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно погіршує умови підтримання станції на межі ядерної та радіаційної аварії", - зауважують в "Енергоатомі".

Там вкотре закликали, що ядерний тероризм Росії має негайно зупинитись, а загарбники мусять покинути територію станції і міста-супутника Енергодару.

"ЗАЕС негайно має повернутись під повний контроль законного оператору – Енергоатому, з подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації з поновленням ядерної і радіаційної безпеки об‘єкта", - зауважили в "Енергоатомі".

Там переконані, що наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського Енергоатома, та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної і фізичної безпеки ядерного об‘єкта.

Нагадаємо, що російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі раніше заявив про загрозу ядерної аварії на ЗАЕС і закликав до термінових дій. Він планує у травні представити Раді Безпеки ООН угоду з Росією та Україною про захист Запорізької АЕС.