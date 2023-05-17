На ЗАЕС військових уже більше, ніж персоналу станції

Окупанти збільшують військову присутність на захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі. Нині російських військових на атомному об’єкті вже більше, ніж персоналу станції.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Станом на зараз російських військових на ЗАЕС вже більше, ніж персоналу, що працює на станції. Таким чином окупанти нагнітають ситуацію, щоб і далі проводити ядерний шантаж", - зауважують в ЦНС.

Там додають, що окупанти готують попередній план евакуації працівників "Росатому", які перебувають на ЗАЕС.

Колаборантів та звезених росіянами працівників "Росатому" попередили, що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом.

Також окупанти викрадають працівників ЗАЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби ті брали паспорти РФ.

Зауважимо, на ЗАЕС правила роботи і перебування на об'єкті чи не щодня стають для працівників дедалі жорсткішими. Наразі посилився контроль над атомниками, а персоналу заборонено навіть спілкуватись між собою.

Як заявив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, російські окупанти, які перебувають на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, готуються до евакуації і навіть вже провели навчання на випадок українського контрнаступу.

Також Котін заявив, що українські військові розуміють, що їм доведеться обійти Запорізьку АЕС в Енергодарі, коли вони розпочнуть довгоочікуваний контрнаступ.