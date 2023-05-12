Окупанти вже тренуються швидко тікати з Запорізької АЕС - "Енергоатом"

Російські окупанти, які перебувають на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, готуються до евакуації і навіть вже провели навчання зі швидкої евакуації на випадок українського контрнаступу.

Про це заявив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, пише "Радіо Свобода".

"Вони всі готуються до евакуації і навіть проводили там тренування з дуже швидких зборів і з завантаження цього всього майна, яке вони награбували, і виїзду з території станції по першому поклику, по першій команді, коли це буде потрібно", - зазначив він.

За його словами, останнім часом на Запорізькій АЕС побільшало російських військових, і фактично станція стала опорною точкою, де окупанти зберігають багато зброї, вантажівок, обладнання та приватних автівок, які відібрали у цивільних. Водночас, Котін вважає, що окупанти не будуть вибудовувати лінію захисту на АЕС у разі наступу ЗСУ.

"Перед загрозою наступу ЗСУ вони просто там збираються, щоб забезпечити свій захист і щоб бути в одному місці, щоб виїхати якомога швидше. Я не думаю, що вони збираються її боронити і вибудовувати якийсь захист зараз. Зараз вони просто там знаходяться, як в укріпленні і просто очікують евакуації", – сказав він.

Голова "Енергоатому" додав, що наразі вже в Енергодарі вже триває вивезення людей, які допомагали окупаційній владі "встановлювати порядки" в місті, і частково – співробітників атомної станції та членів їхніх сімей.

Раніше голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що українські військові розуміють, що їм доведеться обійти Запорізьку АЕС в Енергодарі, коли вони розпочнуть довгоочікуваний контрнаступ.

Нагадаємо, пресслужба НАЕК "Енергоатом" заявляла, що окупаційні "влада" в Енергодарі готує "евакуацію" з міста-супутника Запорізької АЕС близько 3100 людей, зокрема працівників самої станції.