Оккупанты уже тренируются быстро бежать из Запорожской АЭС - "Энергоатом"

Российские оккупанты, находящиеся на временно захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, готовятся к эвакуации и даже уже провели учения по быстрой эвакуации на случай украинского контрнаступления.

Об этом заявил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, пишет "Радио Свобода".

"Они все готовятся к эвакуации и даже проводили там тренировки по очень быстрым сборам и по загрузке этого всего имущества, которое они награбили, и выезду с территории станции по первому зову, по первой команде, когда это потребуется", - отметил он.

По его словам, в последнее время на Запорожской АЭС стало больше российских военных, и фактически станция стала опорной точкой, где оккупанты хранят много оружия, грузовиков, оборудования и частных автомобилей, которые отобрали у гражданских. В то же время Котин считает, что оккупанты не будут выстраивать линию защиты на АЭС в случае наступления ВСУ.

"Перед угрозой наступления ВСУ они просто там собираются, чтобы обеспечить свою защиту и чтобы быть в одном месте, чтобы уехать как можно скорее. Я не думаю, что они собираются ее защищать и выстраивать какую-то защиту сейчас. Сейчас они просто там находятся, как в укреплении и просто ждут эвакуацию", – сказал он.

Глава "Энергоатома" добавил, что сейчас в Энергодаре уже идет вывоз людей, которые помогали оккупационным властям "устанавливать порядки" в городе, и частично – сотрудников атомной станции и членов их семей.

Ранее глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что украинские военные понимают, что им придется обойти Запорожскую АЭС в Энергодаре, когда они начнут долгожданное контрнаступление.

Напомним, прессслужба НАЭК "Энергоатом" заявляла, что оккупационные "власти" в Энергодаре готовят "эвакуацию" из города-спутника Запорожской АЭС около 3100 человек, в том числе работников самой станции.