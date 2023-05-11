В "Энергоатоме" оценили риски для ЗАЭС в случае контрнаступления ВСУ

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что украинские военные понимают, что им придется обойти Запорожскую АЭС в Энергодаре, когда они начнут долгожданное контрнаступление.

Об этом он сказал CNN.

По словам Котина, ВСУ будут делать все, чтобы не повредить ядерный объект.

"Они обязаны сохранить целостность, даже если ее оккупируют россияне. Это понимают абсолютно все наши военные", – сказал он.

Котин объяснил, что Украина может вернуть Запорожскую атомную электростанцию без применения силы, просто перекрыв линии снабжения оккупантам.

"Не нужно применять силу. Нужно просто прервать сообщение между Запорожской АЭС и Крымом. Что нужно сделать, так это просто освободить Мелитополь, а затем перерезать цепь снабжения", – сказал глава "Энергоатома".

Он добавил, что тогда оккупанты будут вынуждены покинуть ЗАЭС, ведь они будут окружены украинскими силами, и единственная дорога на выход в Крым будет захвачена ВСУ.

"Это значит, что у них будет только два варианта: либо сдаться, либо просто уйти оттуда", - заметил Котин.

Он подтвердил, что россияне эвакуировали людей из города Энергодар за последние десять дней, добавив, что они также могут эвакуировать часть персонала ЗАЭС.

Котин объяснил, что для работы ЗАЭС необходимо не менее пяти смен персонала.

Глава "Энергоатома" назвал ситуацию "критической", но сказал, что опасность большой катастрофы остается "достаточно низкой".

"Россияне безумны, но не настолько. У них еще есть атомщики из "Росатома", которые являются операторами атомных электростанций, и технически эти люди понимают риски", – добавил он.

Отметим, в среду же НАЭК "Энергоатом" заявила, что оккупационные "власти" в Энергодаре готовят "эвакуацию" из города-спутника Запорожской АЭС около 3100 человек, в том числе работников самой станции.

Недавно в МАГАТЭ заявили об угрозе ядерной аварии на ЗАЭС и призвали к срочным действиям. По данным агентства, в последнее время отмечалось увеличение военного присутствия и активности на линии фронта.