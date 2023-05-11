В "Енергоатомі" оцінили ризики для ЗАЕС у разі контрнаступу ЗСУ

Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що українські військові розуміють, що їм доведеться обійти Запорізьку АЕС в Енергодарі, коли вони розпочнуть довгоочікуваний контрнаступ .

Про це він сказав CNN.

За словами Котіна, ЗСУ робитимуть усе, аби не пошкодити ядерний об'єкт.

"Вони зобов’язані зберегти цілісність, навіть якщо її окупують росіяни. Це розуміють абсолютно всі наші військові"", – сказав він.

Котін пояснив, що Україна може повернути Запорізьку атомну електростанцію без застосування сили, просто перекривши лінії постачання до об’єкта.

"Не потрібно застосовувати силу. Потрібно просто перервати сполучення між Запорізькою АЕС і Кримом. Що потрібно зробити, так це просто звільнити Мелітополь, а потім перерізати ланцюг постачання", – сказав очільник "Енергоатому".

Він додав, що тоді окупанти будуть змушені залишити ЗАЕС, адже вони будуть оточені українськими силами, і єдина дорога на вихід до Криму буде захоплена ЗСУ.

"Це означає, що у них буде лише два варіанти: або здатися, або просто піти звідти", – зауважив Котін

Він підтвердив, що росіяни евакуювали людей із міста Енергодар протягом останніх десяти днів, додавши, що вони також можуть евакуювати частину персоналу ЗАЕС.

Котін пояснив, що для роботи ЗАЕС необхідно щонайменше п’ять змін персоналу.

Очільник "Енергоатому" назвав ситуацію "критичною", але сказав, що небезпека великої катастрофи залишається "досить низькою".

"Росіяни божевільні, але не настільки. У них ще є атомники з "Росатома", які є операторами атомних електростанцій, і технічно ці люди розуміють ризики", – додав він.

Зауважимо, в середу ж НАЕК "Енергоатом" заявила, що окупаційні "влада" в Енергодарі готує "евакуацію" з міста-супутника Запорізької АЕС близько 3100 людей, зокрема працівників самої станції.

Нещодавно у МАГАТЕ заявили про загрозу ядерної аварії на ЗАЕС і закликали до термінових дій. За даними агентства, останнім часом спостерігалося збільшення військової присутності та активності на лінії фронту.