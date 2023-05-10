Окупанти планують вивезти із ЗАЕС понад три тисячі працівників: в "Енергоатомі" попередили про наслідки

Окупаційні "влада" в Енергодарі готує "евакуацію" з міста-супутника Запорізької атомної електростанції близько 3100 людей. Зокрема, йдеться про працівників ЗАЕС, що загрожує нормальній роботі станції.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Йдеться про вивезення 2700 працівників ЗАЕС, які погодились підписати контракт із окупаційною організаціє, яка називає себе "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома, та членів їхніх родин.

Водночас раніше росіяни заборонили працівникам ЗАЕС виїзд з міста, а за інформацією Генштабу, окупанти вивезли частину сімей запорізьких атомників.

"Таким чином, російські окупанти доводять свою неспроможність забезпечити експлуатацію Запорізької атомної електростанції, оскільки нині там катастрофічно бракує кваліфікованого персоналу. Навіть тих українських працівників, які, підписавши ганебні контракти, погодились співпрацювати з рашистами, найближчим часом збираються "евакуювати", — зазначають в НАЕК.

Спеціалісти "Енергоатома" констатують, що вивезення фахівців загострить вже й наразі вкрай нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані.

В цей же час "Енергоатом" вживає всіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу ЗАЕС в перший період після її деокупації. Командують формують вахтовим методом із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також фахівців з інших атомних станцій.

Нещодавно у МАГАТЕ заявили про загрозу ядерної аварії на ЗАЕС і закликали до термінових дій. За даними агентства, останнім часом спостерігалося збільшення військової присутності та активності на лінії фронту.

За інформацією міськради Мелітополя, що окупанти заявили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. За його словами, це може свідчити про підготовку ворожих провокацій.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу.