Оккупанты планируют вывезти из ЗАЭС более трех тысяч работников: в "Энергоатоме" предупредили о последствиях

Оккупационные "власти" в Энергодаре готовят "эвакуацию" из города-спутника Запорожской атомной электростанции около 3100 человек. В частности, речь идет о работниках ЗАЭС, что чревато нормальной работой станции.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Речь идет о вывозе 2700 работников ЗАЭС, согласившихся подписать контракт с оккупационной организацией, которая называет себя "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома, и членов их семей.

В то же время, ранее россияне запретили работникам ЗАЭС выезд из города, а по информации Генштаба, оккупанты вывезли часть семей запорожских атомщиков.

"Таким образом, российские оккупанты доказывают свою неспособность обеспечить эксплуатацию Запорожской атомной электростанции, поскольку ныне там катастрофически не хватает квалифицированного персонала. Даже тех украинских работников, которые, подписав позорные контракты, согласились сотрудничать с рашистами, в ближайшее время собираются "эвакуировать", - отмечают в НАЭК.

Специалисты "Энергоатома" констатируют, что вывоз специалистов обострит уже крайне настоятельный вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в текущем отключенном состоянии.

В то же время "Энергоатом" принимает все возможные меры по формированию необходимого количества специалистов, способных обеспечить безопасную работу ЗАЭС в первый период после ее деоккупации. Команду формируют вахтовым методом из работников ЗАЭС, которые сейчас находятся на контролируемой Украиной территории, а также специалистов других атомных станций.

Недавно в МАГАТЭ заявили об угрозе ядерной аварии на ЗАЭС и призвали к срочным действиям. По данным агентства, в последнее время отмечалось увеличение военного присутствия и активности на линии фронта.

По информации горсовета Мелитополя, что оккупанты заявили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС. По его словам, это может свидетельствовать о подготовке вражеских провокаций.

Напомним, российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу.