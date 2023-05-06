"Изменений нет". В "Энергоатоме" отреагировали на заявления о полной остановке работы ЗАЭС

По состоянию на 6 мая изменений в работе захваченной рашистами Запорожской атомной электростанции нет. Информация о полной остановке станции не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Как отмечается, станция сейчас не производит электрическую энергию, потребляя ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей.

Пять энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, 5-й энергоблок – в состоянии горячей остановки.

"Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности. Доверяйте проверенным официальным источникам информации", - отметили в "Энергоатоме".

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров ранее сообщил, что рашисты заявили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС. По его словам, это может свидетельствовать о подготовке вражеских провокаций.

Как ранее сообщили в НАЭК "Энергоатом", псевдоруководители Запорожской атомной электростанции хотят массово уйти в "отпуска", ведь они понимают, что ВСУ уже близко и подыскивают себе пути к бегству.

Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что российские оккупанты предполагают, что им придется бежать с захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре. Для этого они готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома".