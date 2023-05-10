Оккупанты полностью разграбили все медучреждения Энергодара и предприятия в промзоне - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты под предлогом эвакуации мирных жителей продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области, указывают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Так, в Энергодаре военнослужащие российских оккупационных войск полностью разграбили все городские медицинские учреждения, все медицинское оборудование города вывезено во временно оккупированный Симферополь АР Крым. Также полностью разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции", - говорится в вечернем Генштаба.

Также сообщается о массовом недовольстве жителей захваченного россиянами Токмака Запорожской области, которых оккупационная администрация "эвакуировала" в приморский Бердянск.

"В частности, люди жалуются, что россияне разместили их в ужасающих бытовых условиях, в помещениях без окон, освещения, теплой воды и мебели. Также оккупанты запретили на неопределенный срок "эвакуированным" гражданам возвращаться обратно в город Токмак", - говорят в Генштабе.

Напомним, что в последние дни активизировались сообщения об эвакуации представителей оккупационных войск и коллаборантов в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.

В частности, 7 мая Генштаб сообщал об эвакуации из поселка Михайловка всего имущества и сотрудников оккупационных финучреждений на угнанных автомобилях и эвакуации представителей оккупационной администрации в Днепрорудном.

Мэр крупнейшего захваченного города Запорожской области Мелитополя заявлял, что принудительная паспортизация населения россиянами ныне остановлена - из-за того, что паспортисты спешно вынуждены бежать и сжигать документы.

В среду же НАЭК "Энергоатом" заявила, что оккупационные "власти" в Энергодаре готовят "эвакуацию" из города-спутника Запорожской АЭС около 3100 человек, в том числе работников самой станции.